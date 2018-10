FYI Resources präsentiert geprüfte Erzreserve für mehr als 50 Jahre

Ohne nennenswerte Reaktion hat der Markt die erste Reservenschätzung von FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) für sein Cadoux Kaolinprojekt 220 Kilometer nördlich von Perth aufgenommen. Die heute veröffentlichte Erzreserve beträgt 2,89 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 24,4 Prozent Al2O3. Diese Reserve würde bei einer jährlichen Produktion von 8.000 Tonnen High Purity Alumina (HPA) mehr als 50 Jahre lang ausreichen. In der jüngst vorgelegten Pre-Feasibility war eine Lebensdauer der Mine von 25 Jahren kalkuliert worden.

Im Unterschied zu einer Mineralressource wird eine Mineralreserve von Ingenieuren unter Einbeziehung sämtlicher relevanter wirtschaftlicher Faktoren berechnet. Eine Reserve ist daher die höchstmögliche Stufe für ein Bergbauprojekt und bildet bereits ein realistisches Produktionsszenario ab. Die Ingenieure konnten sich im Falle von Cadoux den Luxus leisten, rund zwei Drittel der bekannten Ressourcen auf Cadoux unberücksichtigt zu lassen und sich ganz auf das Filetstück von Cadoux zu beschränken.

Dieser Teil der Lagerstätte ist besonders leicht zugänglich und weist eine sehr konstante Roherzqualität auf. Ebenso deuten die Ingenieure an, dass es offenbar Potenzial für weitere Erträge bspw. durch die Vermarktung des Gangmaterials gibt, das rund die Hälfte des geförderten Abbaumenge ausmacht. Die Untersuchungen in Richtung High Purity Quartz, (HPQ) werden Teil der kommenden Machbarkeitsstudie sein. Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, die Reserven weiter auszuweiten.

Roland Hill, Managing Director von FYI nannte die “Maiden Ore Reserve” einen bedeutenden Schritt im Rahmen der HPA-Strategie des Unternehmens. Die Studie zeige, dass die Lagerstätte in punkto Qualität und spezifischer Beschaffenheit des Kaolins ideal für die HPA-Aufbereitung geeignet sei. Darüber hinaus kann erwartet werden, dass das abgebaute Kaolin kontinuierlich bestes Ausgangsmaterial für die Produktion von HPA liefern wird.



