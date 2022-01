FYI Resources optimiert Ergebnisse bei zweitem HPA-Testlauf mit Alcoa nochmals

FYI Resources Ltd (ASX:FYI; FRA:SDL) hat bei den zweiten einwöchigen HPA-Pilottests zusammen mit Alcoa of Australia einen durchschnittlichen Reinheitsgrad von 99,9978 % Aluminiumoxid erreicht. Das Durchschnittsergebnis liegt vier Tausendstel oberhalb der Ergebnisse der vorangegangenen Tests. Ein wichtiges Indiz für die Verbesserung ist, dass die Streuung der Ergebnisse verringert werden konnte. Während der gesamten Probenreihe wurden hochwertige Qualitäten mit einer Reinheit zwischen 99,9983 % bis 99,9973 % Al2O3 erzielt. Die höchste Verunreinigung lag bei 27,4 ppm. Bei den vorangegangenen Tests im Novermber 2021h atten die höchsten Verunreinigungen 43,3 bzw. 31,1 ppm betragen.



Bilder der Pilotanlage in Betrieb - Zweite Woche des gemeinsamen erweiterten Produktionsversuchs



Die hervorragende Ergebnisse der gemeinsamen HPA-Versuchsproduktion von FYI und Alcoa belegen die Prozesseffizienz des Verfahrens. Die robusten Testergebnisse unterstützen die Entwicklungsziele des HPA-Projekts von FYI und Alcoa.



Roland Hill, Geschäftsführer von FYI, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: "Die jüngsten Ergebnisse sind sehr erfreulich, da wir verschiedene Variationen von Betriebsbedingungen testen. Unser gemeinsames Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung und Optimierung des HPA-Fließbildes, indem wir die Erkenntnisse aus früheren Versuchen in der Pilotanlage aufnehmen und in das Prozessdesign integrieren. Die jüngsten Testergebnisse zeigen die schrittweisen Fortschritte im Prozessfließbild, die durch die gemeinsame Entwicklung erzielt werden, sowie die schrittweise Verbesserung des Gesamtwertes des Projekts".



Hill bestätigte auf Anfrage, dass bei den Tests eine Mischung aus Material der Lagerstätte Cadoux und von Alcoa-Material verwendet worden ist. Man arbeite weiter an der Optimierung dieses Mischverhältnisses. Der dritte erweiterte Pilotanlagenversuch wird am 17. Januar 2022 beginnen. Dieser Versuch wird sich erneut auf die Verfeinerung des Flowsheets sowie auf die Erzeugung von HPA-Produkten für Kundenbewertungszwecke konzentrieren.



Fazit: FYI und Alcoa kommen gut voran. Die Tatsache, dass die Streuung der Ergebnisse auf höchstem Niveau nochmals verringert werden konnte, kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die beiden Partner den Prozess immer besser in den Griff bekommen. Alle Ergebnisse liegen knapp unter der Marke von 5N, dabei lässt sich auch schon mit 4N gutes Geld verdienen. In mindesten Fall haben sich FYI/Alcoa für die Produktion von 4N ein schönes Sicherheitspolster erarbeitet. Mit ihren konsistenten und transparenten Ergebnissen distanzieren FYI und Alcoa die Konkurrenz. Das wird sich über kurz oder lang im Kurs widerspiegeln.





