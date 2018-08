FYI Resources legt positive Umweltstudie für Cadoux Projekt vor

Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Pre-Feasibility hat FYI Resources Limited (ASX: FYI; FRA: SDL) erste Details einer Umweltstudie veröffentlicht, die parallel von dem unabhängigen Beratungsunternehmen Botanica Consulting Pty Ltd. durchgeführt worden ist. Die Studie ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur späteren Genehmigung. Die Spezialisten von Botancia kommen im Wesentlichen zu dem Schluss, dass der Genehmigung aus Umweltsicht nichts im Wege stehen sollte.

Praktisch in allen Belangen gibt die Untersuchung Entwarnung für das 220 Kilometer nordöstlich von Perth gelegene Projekt, das sich auf Land befindet, das bereits seit Jahrzehnten als Acker- und Grasland für die Rinderzucht genutzt wird. Günstig ist insbesondere, dass wegen der vergleichsweise geringen Abbaumenge von 240.000 Tonnen im Jahr der Eingriff in die Landschaft klein gehalten werden kann. Hinzu kommt, dass die gesamte für den Bergbau erforderliche Infrastruktur rund um das Gelände bereits vorhanden ist: Energie, Wasser, sogar Telefon ist vorhanden. Eine große asphaltierte Straße sowie eine Bahnlinie liegen nur eine Meile entfernt.

Als günstig wird gewertet, dass während der Testbohrungen kein Grundwasser angetroffen wurde. Die empfohlene Abbausohle wird daher über dem Grundwasserspiegel liegen, sodass eine Verschmutzung des Grundwassers vermieden werden kann. Ebenfalls günstig ist, dass es im Boden und in der Kaolingrube auch später nicht zur Ausfällung von Säuren kommt, da das Material als nicht säurebildend eingestuft wird.

Die Flora wird nach Einschätzung der Experten von Flora Botanica nicht nachhaltig beeinträchtigt. Da es sich um Ackerland handelt, dass schon vor mehr als hundert Jahren gerodet wurde, entfallen weitere aufwändige Studien zur Flora. Obwohl die Fauna nicht gesondert untersucht wurde, so gilt auch hier, dass die Landschaft seit langem wirtschaftlich genutzt wird. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass für die Liegenschaft kein so genannter „NativeTitle“ der australischen Ureinwohner besteht. Eine desbezügliche Genehmigung ist also nicht erforderlich.

FYI Managing Director, Roland Hill fasste die Ergebnisse der Umweltstudie wie folgt zusammen: "Wir haben sehr viel Glück mit dem Kaolin-Projekt von Cadoux - nicht nur wegen der hochwertigen Kaolinressource und deren hervorragenden HPA-Raffinationseigenschaften, sondern auch wegen der anderen Eigenschaften des Projekts, die zu einer sehr positiven Umweltbewertung führen.“ Hill erwartet, dass die vorliegenden Ergebnisse dem Projekt Entwicklungssicherheit geben und sich günstig auf die Zeitplanung für die Genehmigung auswirken.



