FYI Resources holt sich 6 Mio. frisches Kapital von Tier-1-Institutionen

Es war wohl eines jener Angebote, die man nicht ablehnen kann. FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) hat 6 Mio. AUD frisches Kapital von institutionellen Investoren aufgenommen, die signalisiert hatten, dass sie gerne an Bord kommen wollen. Das kostet das Unternehmen 30 Mio. Aktien oder rund 11 Prozent Verwässerung. Warrants oder Optionen wurden bis auf 4 Mio. Optionen an den Lead Manager nicht ausgegeben.



Dem Vernehmen nach war die Platzierung massiv überzeichnet. Laut Managing Director Roland Hill hätte FYI leicht das Doppelte der Summe aufnehmen können. Insofern sei die Höhe der Kapitalmaßnahme ein Kompromiss. Nach der Platzierung verfügt FYI Resources jetzt über rund 7,8 Mio. AUD, soviel wie noch nie in seiner Unternehmensgeschichte. Das finanzielle Polster dürfte bei den bevorstehenden JV-Verhandlungen mit Alcoa zwar keine unmittelbare Rolle spielen, dennoch zeigt es dem künftigen Partner ein Stück finanzielle Unabhängigkeit, was kein Nachteil ist.



Der australische Markt hat den Abschluss der Platzierung am heutigen Handelstag (Montag) mit einem ordentlichen Handelsvolumen von rund 320.000 AUD bei 1,4 Mio. gehandelten Aktien quittiert. Im Hoch erreichte die FYI-Aktie 0,235 AUD. Der Schlusskurs lag in Australien bei 0,205 AUD, also knapp über dem Platzierungspreis. Das bietet nun europäischen Investoren die Gelegenheit, sich zu (annähernd) gleichen Konditionen einzudecken wie die Profis. Nach dem Einstieg großer institutionellen Fonds ist davon auszugehen, dass sich die Handelbarkeit von FYI in Zukunft verbessern wird.





Nachdem FYI Resources erst Mitte August dieses Jahres 2,7 Mio. AUD bei 0,06 AUD und einer impliziten Bewertung von nur rund 15 Mio. AUD aufgenommen hatte, validiert die jetzige Platzierung das nach der Ankündigung des JV mit Alcoa erreichte Bewertungsniveau von immerhin rund 60 Mio. AUD. Eine Vervierfachung muss der Markt erst einmal verdauen. Wir sehen 0,20 AUD als einen neuen Boden für die Aktie von FYI. Die strategische Bedeutung der Platzierung liegt ohnehin darin, dass FYI jetzt Zugang zur ersten Reihe institutioneller Tier-1-Investoren bekommen hat. Schließlich brauchen auch diese Investoren eine Startposition, um von der künftigen Entwicklung angemessen zu profitieren. Jetzt können sie spielen.