FYI Resources: Positive Ergebnisse vom Kaolin-Projekt Cadoux

Die australische FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) hat vor Kurzem ein weiteres Bohrprogramm auf ihrem Kaolinprojekt Cadoux in Western Australia durchgeführt. Das dort vorhandene Material soll dem Unternehmen als Ausgangsstoff zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) dienen.

Und wie FYI nun meldet, hat die Analyse der gewonnenen Proben bestätigt, dass es sich um eine hochgradige Ressource mit nur geringen Anteilen an schädlichen Mineralen handelt. Was bedeutet, so das Unternehmen weiter, dass es sich hier um geradezu exemplarisches Ausgangsmaterial für die HPA-Herstellung handelt. Der höchste bei diesem Bohrprogramm erzielte Aluminiumoxidgehalt (Al2O3) lag bei 67,8%.

Das Bohrprogramm sollte FYI Informationen zu gleich mehreren technischen Belangen bringen und dazu beitragen, eine robuste Projektstudie für die Strategie des Unternehmens zur Entwicklung von HPA aus Kaolin zu erstellen. Ziel war:

- die Ausweitung der Ergebnisdaten, zur Einbeziehung in die laufenden Metallurgiestudien,

- die Unterstützung des aktuellen geologischen Modells in Bezug auf Gehalt und Variation der Lagerstätte,

- die Gewinnung weiteren Rohmaterials für fortlaufende Metallurgietests und Verarbeitungsstudien,

- die Steigerung des technischen Verständnisses und des Zutrauens in die Lagerstätte,

- die Definition der Begrenzung der Kaolinmineralisierung in verschiedenen, noch offenen Richtungen der Ressource,

- die Gewinnung weiterer Daten für eine Überarbeitung der Ressourcenkalkulation sowie

- die Erhöhung der Berechenbarkeit des zukünftigen Abbauplans.

FYI für dazu 75 Rückspülbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.613 Metern durch, aus denen man 640 Proben gewann. Diese wurden dann in den Laboren von Intertek in Perth analysiert.

Das Unternehmen wird weitere Tests und Studien durchführen, um eine robuste HPA-Studie erstellen zu können, die der hohen Qualität der Cadoux-Lagerstätte entspricht. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der erweiterten Tests in ein aktualisiertes Modell der Ressource einfließen, das die Experten von CSA Global für FIY erstellen werden. Sobald dieses vorliegt, wird das Unternehmen den Markt informieren.

FYI’s Managing Director Roland Hill jedenfalls zeigt sich sehr erfreut angesichts dieser Ergebnisse. Die Bohrungen hätten aufgezeigt, dass FYI eine sehr robuste Entwicklungsstrategie verfolge und man werde auch weiterhin das bestmögliche Ergebnis für das Projekt liefern.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu FYI Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.