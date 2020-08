FYI Resources Platzierung überzeichnet - 2,7 Mio. AUD frisches Kapital aufgenommen

Kurz und geräuschlos, wenn auch - aus Sicht der bestehenden Aktionäre - nicht ganz schmerzlos, hat FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) in dieser Woche 2,7 Mio. AUD frisches Kapital aufgenommen. Die Ausgabe der Anteile erfolgte bei 0,06 AUD, was 45 Mio. zusätzliche Aktien bedeutet. Laut Managing Director Roland Hill war das Angebot fünffach überzeichnet. FYI hätte also zu diesen Konditionen noch deutlich mehr aufnehmen können. Mit Rücksicht auf die Verwässerung wurde der Betrag jedoch gekappt und die Investoren anteilig zurückgeschnitten.

Die Platzierung erfolgte unter Mitwirkung zweier australischer Broker, von denen sich FYI in Zukunft unter anderem eine Verbesserung der Liquidität erhofft. Positiv ist ebenfalls, dass der Großaktionär Regal Funds seine Beteiligung von 11,5 auf 13 Prozent aufgestockt hat, also überproportional an der Platzierung teilgenommen hat. Als prominenten Cornerstone-Aktionär hat FYI darüber hinaus Ken Hall gewonnen, den Gründer des Energieunternehmens Pacific Energy. Pacific Energy wiederum gehört inzwischen der Queensland Investment Corporation QIC, die nach eigenen Angaben 83 Mrd. AUD verwaltet.

Die Platzierung selbst muss aus technischen Gründen in zwei Tranchen erfolgen. Die erste Tranche über 21,67 Millionen Aktien für Bruttoerlös von AUD 1.300.000 wird voraussichtlich am Mittwoch, dem 19. August 2020, geschlossen. Die Notierung der Aktien wird am Donnerstag, dem 20. August 2020. Für die zweite Tranche über 23,33 Millionen Aktien (1,4 Mio. AUD) benötigt FYI noch eine außerordentliche Gesellschafterversammlung und die Zustimmung der Aktionäre.

Unterdessen meldet FYI Fortschritte bei den Diskussionen mit einem möglichen Projektpartner sowie den erfolgreichen Betrieb der Pilotanlage und HPA-Produktion zur weiteren Kundenqualifizierung. Darüber hinaus wurde auf Anfrage von potenziellen Abnehmern an der Weiterentwicklung von HPA-Spezialprodukten gearbeitet. Die Off-Take-Diskussionen mit potenziellen Kunden laufen ebenfalls weiter.

FYI bereitet derzeit die endgültige technische Entscheidung über das Projekt (FED) vor, um anschließend die endgültige Investitionsentscheidung (FID) treffen zu können.

Benchmark Mineral Intelligence Webinar

Roland Hill wird auf der Online-Konferenz von Benchmark Minerals mit dem Titel World Tour Eastern Hemisphere - High Purity Alumina Special am 28. August, beginnend um 9 Uhr deutscher Zeit (8 Uhr Britische Sommerzeit (BST) einen Vortrag halten.



https://www.benchmarkminerals.com/events/world-tour-online/





