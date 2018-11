FYI Resources: Machbarkeitsstudie auch offiziell angestoßen

Die australische FYI Resources (ASX FYI / FRAU SDL), ein angehender Hersteller von hochreinem Aluminiumoxid (4N oder HA) für die Boom-Märkte Elektromobilität, LEDs, Smartphone- und Fernsehbildschirme sowie andere HighTech-Anwendungen, hat sein Cadoux-Projekt schon weit vorangebracht und vor einiger Zeit eine unserer Ansicht nach exzellente Vormachbarkeitsstudie veröffentlicht. Jetzt hat man die Arbeiten an einer so genannten Bankable Feasibility Study (BFS), dem nächsten Schritt, auch offiziell angestoßen.

Wie der Name schon sagt ist eine BFS dazu gedacht, bei Banken – aber auch bei möglichen Joint Venture- oder Abnahmepartnern – vorgelegt zu werden, damit diese auf Basis möglichst detaillierter und zuverlässiger Informationen zum Beispiel über eine Finanzierung des jeweiligen Projekts entscheiden können.

FYI hatte bereits in seiner Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility oder PFS) Ende September die exzellenten wirtschaftlichen Daten des HPA-Projekts Cadoux demonstriert. In der Studie wird von einer Produktion von 8.000 Tonnen pro Jahr ausgegangen, die eine konventionelle HCl-Laugung sowie dann den Weiterverarbeitungsprozess zur Produktion eines extrem hochgradigen HPA-Produkts mit > 99,99% Reinheit umfasst.

Die PFS bescheinigte dem Projekt u.a. einen Nettobarwert nach Steuern und mit einer Abzinsung von 10% von 506 Mio. USD sowie eine rechnerische Verzinsung des eingesetzten Kapitals (Internal Rate of Return, IRR) von 46% und ein EBITDA von 128 Mio. USD pro Jahr. Zudem dürften die Kosten für die Errichtung der Mine und Verarbeitungsanlagen der Studie zufolge schon nach rund 3,6 Jahren amortisiert sein.

Auch bei der BFS setzt FYI nun für entscheidende Komponenten wieder auf die Experten, die schon die Vormachbarkeitsstudie erstellt haben. GR Engineering Services soll zum Beispiel Anlagenpläne, Schätzungen zu Investitions- und Betriebskosten sowie Infrastrukturanforderungen entwerfen und bewerten. Man kann verstehen, dass das Unternehmen erneut auf GR Engineering zurückgreift, da die Experten bereits Dutzende Projekte durchgeführt und Machbarkeitsstudien zu mehr als 160 Projekten aus zahlreichen Rohstoffbereichen weltweit erstellt haben. Zudem, so FYI in der heutigen Pressemitteilung, verfügt GR Engineering über besonders große Expertise im Bereich HCl-Abscheidung, was für die erfolgreiche Fertigstellung der BFS auf jeden Fall von Vorteil sein sollte.

FYIs Managing Director Roland Hill weist zudem darauf hin, dass das Unternehmen für die Fertigstellung der bankfähigen Machbarkeitsstudie vollständig finanziert ist. Angesichts dessen und der Tatsache, dass eine Reihe entscheidender Genehmigungsmeilensteine für Cadoux bereits erreicht wurden, plant man bei FYI Resources mit der Fertigstellung der BFS bis Mitte 2019. Eine erfolgreiche Finanzierung vorausgesetzt, könnte dann die Errichtung des Projekts bereits im Dezemberquartal beginnen, so das Unternehmen.

Parallel dazu treibt FYI eine Reihe von Aktivitäten voran, die weitere Mehrwerte schaffen sollen. Dazu gehören Studien zur Risikominimierung für das Projekt, die Fortsetzung des Genehmigungsprozesses, die Auswahl des Standortes in Kwina für die Verarbeitungsanlage sowie fortlaufende Gespräche mit möglichen Projektfinanzierungs- und strategischen Finanzierungspartnern. Darüber hinaus will FYI die Gespräche mit möglichen Kunden und Abnehmern vorantreiben.



