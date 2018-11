FYI Resources: Gespräche mit potenziellen Abnehmern kommen gut voran

Die australische FYI Resources (WKN A0RDPF / ASX FYI) treibt die Arbeiten an der Machbarkeitsstudie zu ihrem HPA-Projekt (High Purity Alumina) Cadoux mit Hochdruck voran. Parallel dazu führt man Gespräche mit potenziellen Kunden oder Abnahmepartnern. Wie das Unternehmen nun erklärte, wurden auch dabei gute Fortschritte gemacht.

FYI kann nämlich positive Rückmeldungen von Treffen vermelden, die man im November mit wichtigen Mitgliedern der HPA-Branche aus China, Japan und Südkorea – den großen HPA-Verbrauchern – geführt hat. Man traf im Rahmen einer Anschlussreise eine Reihe potenzieller Kunden, darunter sowohl Händler als auch direkte Endkunden.

Ziel der Unternehmung war es, weitere Klarheit und Transparenz in Bezug auf die regionalen HPA-Märkte in Ostasien zu erlangen und das potenzielle, hochgradige HPA-Produkt des Cadoux-Projekts, die exzellenten Ergebnisse der vorläufigen Machbarkeitsstudie sowie das strategische Minenleben von mehr als 50 Jahren bekannter zu machen. Darüber hinaus wurden kommerzielle Möglichkeiten mit ausgewählten Parteien weiter geprüft, darunter Abnahmevereinbarungen und strategische Finanzierungen für das Cadoux-Projekt.

Roland Hill, Managing Director von FYI zeigte sich zufrieden mit der Reise. Man habe neue Kontakte knüpfen und Erkenntnisse in Bezug auf die HPA-Märkte Ostasiens gewinnen können. Das Feedback der Branche, aus zahlreichen Quellen, sei ermutigend und stütze sowohl die internen Annahmen des Unternehmens als auch unabhängiger Experten in Bezug auf die Preisentwicklung und Nachfrage nach HPA.

Zudem würden alle formellen Gespräche sehr gut voranschreiten, so Hill weiter, insbesondere in Hinsicht auf die Qualität von FYIs hochgradigem (99,997%) HPA-Produkt und die exzellenten Eigenschaften des Produkts. FYI wird nun daran arbeiten seinen Beziehungen und Marktkanäle in Ostasien in Übereinstimmung mit der Strategie des Unternehmens weiterzuentwickeln.

Unter anderem konnte das Unternehmen deutliche Hinweise darauf gewinnen, dass es im HPA-Markt Subsektoren unterschiedlicher Produktspezifikationen und Preismodelle in der Region gibt. Zudem wurde klar, dass das HPA von FYIs Cadoux-Projekt mit seiner hohen Reinheit von mehr als 99,99% einen Markt bedienen würde, in dem hohe Preise und eine starke Nachfrage nach neuen Angebotsquellen vorherrschen.

Das Unternehmen beurteilt nach den verschiedenen Gesprächen zudem die mittel- bis langfristige Nachfrageentwicklung als „sehr stark“. Und zwar nicht nur im Bereich der „traditionellen“ aus HPA hergestellten Produkte, sondern insbesondere auch angesichts des sich entwickelnden Marktes für Elektromobile sowie für Spezialkeramikprodukte. Darüber hinaus wurde deutlich, so FYI, dass die steigenden Kosten und Angebotsbeschränkungen des Ausgangsmaterials für traditionelle HPA-Produzenten Faktoren seien, die die Endkunden dazu bringen würden, sich neuen Angebotsquellen mit hoher Reinheit und gesicherten Vorkommen zuzuwenden.

FYI Resources hat intern bereits die bevorzugten, potenziellen Kunden identifiziert und befindet sich auch schon in Gesprächen zur Erstellung formeller Beziehungen für mögliche Abnahmevereinbarungen. Die Diskussionen mit den ausgewählten Parteien könnte auch strategische Finanzierungsalternativen für das HPA-Projekt Cadoux beinhalten. Sobald eine oder mehrere dieser Gruppen sich entscheiden zu einer verbindlichen Vereinbarung fortzuschreiten, wird das Unternehmen seine Aktionäre natürlich sofort informieren.

