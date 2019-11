FYI mit Punktlandung: Pilottests liefern auf Anhieb 99,99% reines HPA

Unabhängige Analysen eines amerikanischen Speziallabors haben bestätigt, dassbereits beim ersten kontinuierlichen Testlauf in Phase 1 seines Pilotbetriebs 99,99prozentiges HPA produziert hat. In Kürze will FYI weiteres HPA-Material aus einer zweiten, optimierten Phase der Pilotproduktion vom gleichen Labor testen lassen. FYI erwartet, dass durch die geringfügigen Änderungen an der Pilotanlage in Phase 2 der Testläufe möglicherweise HPA mit mehr als 99,99% Al2O3 entstehen könnte.Insgesamt wurden bis dato sechs Proben aus der ersten Phase der Pilottests ausgewertet. Drei dieser Proben lieferten Werte oberhalb der angestrebten Marke von 99,99 Prozent Reinheit, die übrigen drei Proben lagen wenige Tausendstel unter dem angestrebten Wert. Die beste Probe erreichte eine Reinheit von 99,993 Prozent, die schlechteste lag bei 99,987 Prozent. Im Durchschnitt lagen alle sechs Proben bei 99,991 Prozent Reinheit.Roland Hill, Geschäftsführer von FYI, sagte zu den HPA-Analysen der Pilotanlage: „Wir sind sehr zufrieden mit der ersten Runde der Ergebnisse der Pilotanlage, die die Reinheit des produzierten Materials von 4N belegen. Die Leistung ist herausragend und eine grundlegende Bestätigung dafür, dass unser Prozessdesign.“ Hill hob hervor, dass es beim Betrieb der Pilotanlage in erster Linie darum gehe, praktische Erfahrung bei den Abläufen und beim Handling des Materials zu gewinnen. Im Gespräch mit Goldinvest kündigte Hill an, dass in Kürze größere HPA-Proben an ausgewählte Interessenten geliefert werden. Insgesamt seien bis jetzt 184 Kilogramm HPA gewonnen worden. Die Pilotanlage könne jetzt jederzeit wieder in Betrieb genommen werde, falls einzelne Interessenten größere Batchproben anfordern.Die Testproduktion der Pilotanlage von FYI war darauf ausgelegt, das innovative HPA-Prozessdesign zu testen und den kontinuierlichen „End-to-End“ -Prozessbetrieb hinsichtlich seiner Skalierbarkeit für die geplante kommerzielle Anlage zu untersuchen. Unter Verwendung von Rohstoffen von FYIs Cadoux-Projekt hat man zwei Versuchsproduktphasen der Pilotanlage abgeschlossen: Eine Phase umfasste einen Standardprozess, die zweite Phase umfasste einen optimierten Versuch, der Änderungen am Fließschema und an der Materialhandhabung der Anlage beinhaltete, die möglicherweise das angestrebte 4N HPA verbessern könnten.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. 