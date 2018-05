FUCHS PETROLUB-Aktie: Ausblick für 2018 bestätigt - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub Vz":

Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:

Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbbol: FPE3) von 45 auf 47 Euro.

Der Mannheimer Konzern habe im ersten Quartal 2018 ein erfreulich hohes organisches Umsatzwachstum verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Massive negative Währungseffekte hätten sich allerdings gegenläufig ausgewirkt und hätten auch die Ergebnisse belastet. Die Rentabilität habe erwartungsgemäß weiter nachgelassen, weil zuletzt verstärkt in Mitarbeiter, Produktionsanlagen und F&E investiert worden sei. Dies spiegele sich auch in dem vom Vorstand bestätigten Ausblick für das Gesamtjahr 2018 wider, in dem von einer zum Umsatzanstieg unterproportionalen Ergebnisverbesserung ausgegangen werde. Der Gegenwind von der Währungsseite sollte jedoch im weiteren Jahresverlauf geringer werden. Strauß habe nur leichte Anpassungen an seinen Schätzungen vorgenommen.

Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fuchs Petrolub SE": Keine vorhanden.

Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

45,38 EUR -0,87% (23.05.2018, 12:38)

Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

45,36 EUR -0,92% (23.05.2018, 12:36)

ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430

WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043

Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:

FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.

Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (23.05.2018/ac/a/d)