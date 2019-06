FT schießt wieder gegen Wirecard

Kurz vor dem Wochenende wird’s bei Wirecard noch einmal spannend. Die FT kommt mit einer neuen Story raus – hier zu lesen. Die Aktie notiert derzeit noch recht stabil bei 144 Euro. Für Bären, die einen Short-Trade wagen möchten, eignet sich die WKN DC36W0 mit Hebel 5 von X-Markets. Zuletzt hatte das Portal Finanz-Szene die Aktie mit einer Story zur Tochter in Dubai unter Druck gesetzt. Wir beschäftigen uns im Exklusivbereich heute weiterhin mit der Aktie. Trader die mutig dagegen halten möchten, greifen zum Bull MC1LQD von Morgan Stanley mit Hebel 8. Dies ist das Werkzeug, sobald sich die Vorwürfe als haltlos herausstellen oder Senor Braun wie immer gegenlenkt. Auffällig – recht gehäuft freitags am Nachmittag kommen Beiträge der FT zu WDI. Wir sagen das nur mal so….Übrigens – sehen Sie die Explosion im BUND-Future? Und gleichzeitig aufwärts im Euro? Das passt zusammen, da der Zinstrend überall negativ ist. Nur Europa läuft voraus und die Amis kommen jetzt hinterher. Research en masse zur US-Konjunktur stellen wir Ihnen auch im Exklusivbereich zusammen. Das werden Sie brauchen in den nächsten Wochen.

Finanztrends Video zu Wirecard



