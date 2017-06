FOMC, ZEW-Index und Inflation sind die Daten der Woche

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

In dieser Woche gibt es am Donnerstag mit Fronleichnam wieder einen Feiertag, allerdings werden die Börsen hierzulande geöffnet haben. Ein erstes größeres Stimmungsbild wird es am Dienstag mit dem ZEW-Konjunkturindikator geben und am Mittwoch die ersten Fakten, nämlich die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Im Laufe der Woche folgen dann noch die Entwicklung der Verbraucherpreise in Europa und den USA.Montag ist es vergleichsweise ruhig. Am späten Nachmittag stehen in den USA Auktionen für Staatsanleihen und Schatzanweisungen im Umfang von 84 Milliarden US-Dollar an, die die Renditen im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nach oben treiben könnten.Am Dienstag um 11 Uhr wird es spannend, denn der ZEW-Konjunkturindikatoren wird veröffentlicht. Bei dieser Umfrage werden zahlreiche Analysten und institutionelle Anleger nach ihrer mittelfristigen Einschätzung für die Konjunktur- und Kapitalmarktentwicklung gefragt. Sowohl der Indikator für die aktuelle Lage als auch für die Erwartungen werden im Juni leicht höher prognostiziert als im Vormonat. Um 14.30 Uhr stehen dann die US-Erzeugerpreise an, die auf Monatsbasis schwächer bei einem Plus von 0,1 Prozent erwartet werden.Heute werden alle Blicke um 20 Uhr auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet sein. Allerdings ist eine weitere Leitzinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte bereits von den Märkten eingepreist. Spannend dürften Aussagen zur weiteren US-Geldpolitik sein.Am Donnerstag ist Fronleichnam, wobei dieser Feiertag kein allgemeiner Börsenfeiertag ist. Außerdem stehen eine Menge Daten auf dem Programm, insbesondere in den USA. Um 14.30 Uhr werden die Import- und Exportpreise veröffentlicht, wobei nur leichte Anstiege erwartet werden. Außerdem wird der Industrieindex für die Region Philadelphia (Philly Fed) publiziert, der im Juni gesunken sein soll. Später um 15.15 Uhr kommt noch die Industrieproduktion für den Monat Mai hinzu, der sich im Vergleich zum Vormonat kaum verändert haben soll.Zum Wochenausklang werden um 11 Uhr die EU-Verbraucherpreise bekannt gegeben, die im Mai im Monatsvergleich etwas schwächer bei minus 0,1 Prozent erwartet werden. In den USA stehen um 14.30 Uhr die Baugenehmigungen und die Wohnbaubeginne noch auf der Agenda, beide dürften leicht auf 1.248 Millionen beziehungsweise 1,215 Millionen zugelegt haben. Die Konjunkturerwartungen der Uni Michigan für Juni runden die Woche um 16 Uhr ab und werden unverändert bei 97,1 Punkten erwartet.Quelle: HSBC