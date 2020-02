FMC-Discount-Calls in mit 24% Seitwärtschance in vier Monaten

Am 20.2.20 erreichte die Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802) nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen, der Ankündigung, die Dividende anheben zu wollen und der Bestätigung des Ausblicks für das laufende Jahr bei 81,10 Euro ein Jahreshoch. In weiterer Folge konnte sich auch die FMC-Aktie dem Einbruch des Gesamtmarktes nicht entziehen. Im frühen Handel des 27.2.20 notierte die Aktie mit 71,34 Euro etwas mehr als mit einem Prozent im Vergleich zum Vortag im Minus. Erfüllen sich die in den vergangenen Tagen erstellten Expertenprognosen, im Zuge derer die FMC-Aktie wegen der vermutlich geringen Auswirkungen des Coronavirus auf die zukünftigen Unternehmensergebnisse mit Kurszielen von bis zu 90,80 Euro (J.P.Morgan Chase) zum Kauf empfohlen wird, dann könnte sich der Fall des Aktienkurses in nächster Zeit verlangsamen oder sogar beenden.

In diesem Fall könnte sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen. Mit Discount-Calls auf die FMC-Aktie werden Anleger in den nächsten Wochen auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie stagniert oder das aktuelle Niveau nicht behaupten kann.

Discount-Call mit Cap bei 65 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die FMC-Aktie mit Basispreis bei 62 Euro, Cap bei 65 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.6.20, ISIN: DE000HZ40R62, wurde beim Aktienkurs von 71,34 Euro mit 2,40 – 2,42 Euro gehandelt. Wenn die FMC-Aktie am 17.6.20 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (65 Cap – 62 Basispreis), im vorliegenden Fall mit 3 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in vier Monaten bei einem bis zu 8,89-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 23,96 Prozent. Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 64,42 Euro wird der Schein mit seinem Kaufpreis von 2,42 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 62 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 60 Euro

Für Anleger mit höherem Sicherheitsbedürfnis könnte der BNP-Discount-Call auf die FMC-Aktie mit Basispreis bei 50 Euro, Cap bei 60 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.6.20, ISIN: DE000PZ8G8G5 interessant sein, der beim FMC-Kurs von 71,34 Euro mit 9,36 – 9,41 Euro taxiert wurde. Dieser Schein ermöglicht in vier Monaten bei einem bis zu 15,90-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Rendite von 6,27 Prozent, was einer Jahresrendite von 22 Prozent entsprechen wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresenius Medical Care-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius Medical Care-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek