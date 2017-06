FMC: Ausbruch gelungen

Die Aktie von Fresenius Medical Care konnte unlängst aus einer monatelangen Seitwärtsspanne nach oben ausbrechen. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf die Aktie von Fresenius Medical Care vor.

Fresenius Medical Care, kurz FMC, ist nach eigenen Angaben der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich weltweit rund drei Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung unterziehen. Fresenius Medical Care gilt zudem als führender Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus. Auf der diesjährigen Hauptversammlung bekräftigte Vorstandsvorsitzender Rice Powell den Ausblick für das Gesamtjahr. Der Umsatz soll demnach währungsbereinigt um 8 bis 10 Prozent und das Konzernergebnis um 7 bis 9 Prozent steigen. Rice Powell bestätigte auch die langfristigen Ziele von Fresenius Medical Care. So soll der Umsatz Im Jahr 2020 bei 24 Mrd. Euro liegen. Dies entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 10 Prozent. Für den gleichen Zeitraum erwarte das Unternehmen einen jährlichen Anstieg des Konzernergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich.

Handelsspanne nach oben verlassen



Etwa eineinhalb Jahre lang bewegte sich der Kurs von Fresenius Medical Care in einer Handelsspanne zwischen 70 und etwa 86 Euro. Nun konnte die Aktie aus dieser Spanne ausbrechen. Und sogleich ein neues Allzeithoch erzielen. Was weiteres Kurspotenzial freigesetzt haben könnte. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Fresenius Medical Care (WKN VS89KZ) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die in den kommenden Handelstagen von einer schnell steigenden FMC-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8 überproportional davon profitieren. Sollte die Aktie der im DAX notierten FMC indes wieder in eben erwähnte Handelsspanne zurückkehren und die Marke von 85 Euro unterschreiten, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: Fresenius Medical Care (in Euro)

Faktor-Zertifikat Long auf Fresenius Medical Care



Kennzahlen (Stand: 06.06.2017, 07.55 Uhr)

WKN: VS89KZ Akt. Kurs: 7,64/7,75 Euro Ausgabepreis: 10,00 Euro

Bezugsverhältnis:

1:100

Laufzeit: endlos

Typ: Faktor-Zertifikat Long

Emittent: Vontobel Basiswert: Fresenius Medical Care

Kurs Basiswert:

86,54 Euro

Faktor: 8,0 Order über Börse Stuttgart



Haftungsausschluss

