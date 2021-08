FIU hielt Wirecard-Meldungen über 180 Mio. Euro unter Verschluss

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Neue Zahlen zeigen, wie untätig deutsche Behörden im Fall Wirecard waren: Die Financial Intelligence Unit hat hunderte verdächtige Transaktionen nicht weitergegeben. Das wurde jetzt bekannt. Bereits im Juni war die FIU als Zeuge im Wircard-Untersuchungsausschuss vorgeladen, genaue Zahlen konnte die Behörde damals jedoch nicht liefern.

Rund 30 Geldwäscheverdachtsmeldungen, die von der FIU „erst im Nachhinein als einschlägig angesehen worden sind" wurden den Ermittlungsbehörden erst weitergeleitet, nachdem Wirecard im Juni über einen milliardenschweren Betrugsskandal stolperte. In den Meldungen ging es um insgesamt 708 Einzeltransaktionen mit einem Volumen von 180 Millionen Euro.

Die Behörde begründete ihr passives Verhalten damit, dass keine Hinweise auf strafbares Verhalten bei Wirecard im Inland vorgelegen hätten, kein deutscher Täter sei erkennbar gewesen. Und für Geldwäsche im Ausland sei die FIU nicht zuständig. Untersuchungsausschuss-Mitglied und FDP-Finanzexperte Frank Schäffler geht angesichts der neuen Erkenntnisse hart mit der Behörde ins Gericht: „Die FIU betreibt Geldwäschebekämpfung wie in einer Bananenrepublik. Was als deutsches FBI geplant war, wird immer mehr zum Fiasko für Olaf Scholz.“ Die FIU habe in den vergangenen vier Jahren „einen Skandal nach dem anderen produziert“.