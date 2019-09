FIRST MAJESTIC - Wir stocken weiter auf!

Unser Nachkauf bei First Majestic hat gegriffen. Zu $12.50, haben wir unsere Position wieder auf 100% hochgefahren. Diese liegt nun auch bereits fast $1 im Plus. Entsprechend passen wir nun auch unsere Stopps an. Da die Aktie exakt am 38.2% Retracement gedreht hat, gehen wir davon aus, dass die Welle (iv) abgeschlossen ist und wir nun wieder nach Norden durchstarten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in First Majestic:​​​​​​​

Risiko: Gering/Stopp im Gewinn

Unser Kaufkurs Ø: $10.32

Letzter Kauf: $12.50

Unsere Stopps: Für Nachkauf bei $12.50 Stopp bei $12.30 // Für bestehende Positionen Stopp bei $9.50.

Nächster Kauf: Wird bekanntgegeben!

Take Profit: Wird bekanntgegeben!

Teilverkauf $13.60 Gewinn +66.87% 06.09.2019

Teilverkauf $12.50 Gewinn +54.6% 31.07.2019