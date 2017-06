Die Zinsen steigen weiter ,zumindest der Leitzins der Fed. Janet Yellen erhöht den US-Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte und stellt weitere Erhöhungen in Aussicht. Während der Dow Jones noch am selben Abend auf ein neues Rekordhoch kletterte, gab der NASDAQ etwas nach. Anleger, die auch für den Dow Jones eine Korrektur erwarten, schauen sich den Putoderan, auf den NASDAQ haben wir den Putin unsere-Liste aufgenommen. Von einer Seitwärtsbewegung können Anleger auch mit Inlinern profitieren, zum Beispiel denauf den NASDAQ oder auf den DAX(Lesen Sie hierzu auch:Diese und viele weitere Papiere können Sie im übrigen günstig handeln beim Online Broker. Dieser wurde vor kurzem bei der Brokerwahl von Broker-Test.de zum besten Daytrade-Broker 2017 gewählt.

Auch wenn Yellen die Zinsentscheidung verkündet und federführend verantwortlich ist, besteht die US-Notenbank Fed nicht aus einer einzigen Bank, sondern müsste genauer eigentlich Federal Reserve System lauten, weil es sich aus zwölf regionalen Notenbanken und weiteren Mitgliedsbanken zusammensetzt, die über die Geldpolitik beraten. In diesem Zusammenhang dürfte der ein oder andere schon einmal den Begriff “Jackson Hole” gehört haben. Worum es sich bei dem Begriff handelt, erklärt die Börse München in ihrer Master Serie.

Die Fed und “Jackson Hole”

Jackson Hole ist ein kleiner Ort in den Rocky Mountains, in Wyoming. Jackson Hole heißt der Ort, weil er inmitten eines Tales liegt, in welchem einst ein Trapper namens David E. Jackson Biber und andere Pelztiere jagte. Aber wie schafft es ein vergessenes, wenn auch idyllisch gelegenes und für den Wintersport geeignetes Kaff in den Rocky Mountains in ein Börsenlexikon? Weil sich dort einmal im Jahr die wichtigsten Notenbanker aus aller Welt treffen und über den Lauf der Kapitalmärkte und die Rolle der Notenbanken philosophieren, soweit das möglich ist. Also das Philosophieren, nicht das Treffen.

Ausgerichtet wird der Event von der Federal Reserve Bank of Kansas. Denn die US-Notenbank Fed besteht nicht aus einer einzigen Bank, sondern müsste genauer eigentlich Federal Reserve System lauten, weil es sich aus zwölf regionalen Notenbanken und weiteren Mitgliedsbanken zusammensetzt. Regelmäßig diskutieren Ende August, Anfang September, in der Abgeschiedenheit von Jackson Hole also mehr als 100 Fachleute über die Geldpolitik und die Finanzmärkte.

2013 allerdings reiste Fed-Chef Ben Bernanke nicht nach Jackson Hole, nicht zuletzt deshalb, weil seine Amtszeit sich dem Ende entgegenneigte. Neben ihm fehlten einige andere wichtige Notenbankchefs und es bleibt abzuwarten, ob Jackson Hole auch in Zukunft noch die Rolle spielen wird, die es lange Jahre über innehatte. Immerhin wurde 2013 Ben Bernanke durch Janet Yellen vertreten, und was damals noch niemand wusste, wissen wir heute alle: sie ist seine Nachfolgerin als Notenbankchefin geworden.

