FED hebt den Leitzins an – EZB lässt Vorsicht walten

Mario Draghi hat wie erwartet angekündigt, das Anleihekaufprogramm auslaufen zu lassen. An der die Wirtschaft unterstützenden Geldpolitik hält er jedoch nach wie vor fest. Aufgrund der zuletzt schlechter gewordenen Konjunkturdaten und den entsprechend schlechteren Prognosen für die konjunkturelle Entwicklung und das Wirtschaftswachstum ist mindestens bis zum Ablauf der ersten Jahreshälfte 2019 nicht mit einer Anhebung des Leitzinses zu rechnen. Anders sieht es in den USA aus: Sehr zur Verärgerung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat die FED den Leitzins am Mittwoch um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent angehoben. Dies ist die vierte Zinserhöhung in diesem Jahr. Für das Jahr 2019 werden nun nicht mehr drei, sondern nur noch zwei weitere Zinsanhebungen erwartet. Die amerikanischen Indizes gerieten nach dem Zinsentscheid stark unter Druck, der Dow Jones schloss am Mittwoch 1,49 Prozent im Minus, der S & P 500 schloss 1,54 Prozent im Minus und der Nasdaq 100 gab sogar 2,29 Prozent ab. Die schlechten Vorgaben aus den USA belasteten auch den deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex DAX gab am Donnerstag bereits in der ersten halben Handelsstunde deutlich mehr als 1,50 Prozent. Auch der Ölpreis geriet unter Druck, das Barrel Brent notierte am Donnerstag am Jahrestief. Der Euro geriet ebenfalls leicht ins Wanken, konnte jedoch sich kurze Zeit später wieder erholen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.