FED HÄLT PULVER TROCKEN

Die Erwartungen an die jüngste Fed-Sitzung waren nicht allzu hoch. So sprach manch ein Beobachter im Vorfeld von einem „Non-Event“, da praktisch niemand ernsthaft davon ausging, dass die Fed am Leitzins rütteln würde. Zudem wurden allenfalls marginale Anpassungen im Hinblick auf die weitere Guidance erwartet. So kam es dann schlussendlich auch: Der Leitzins bleibt stabil und bewegt sich somit unverändert in einem Zielkorridor von 1,0 bis 1,25 Prozent. Im Begleittext zum Zinsbeschluss gab es zudem die erwartete moderate Anpassung: Nachdem im vorherigen Statement noch von einer „moderat wachsenden Wirtschaft“ die Rede war, verwies der Offenmarktausschuss nun auf eine „solide wachsende Wirtschaft“. Beobachter werten diese Anpassung dahingehend, dass die Fed sehr wahrscheinlich im Dezember die Leitzinsen noch einmal moderat anheben wird. Doch auch dies wurde bereits im Vorfeld mehr oder weniger so erwartet.Auch das Rätselraten um den Chefsessel der Fed ist beendet: Zwar stünde Janet Yellen grundsätzlich für eine weitere Amtszeit bereit. Am gestrigen Donnerstag jedoch hat Trump Jerome Powell zum Nachfolger ernannt. Er ist seit 2012 Mitglied im Board of Governors. In geldpolitischen Fragen hat sich Powell in den vergangenen Jahren eher zurückgehalten. Ob er also den eingeschlagenen Kurs von Janet Yellen weitergehen wird, ist bis dato unklar. Doch von einem Fed-Chef erwarten Marktteilnehmer genau das Gegenteil: Klarheit und vor allem eine gewisse Berechenbarkeit.