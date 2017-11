FED – Alles bleibt anders

Donald Trump schmückt sich gerne mit den Rekorden an den US-Börsen. Man könnte es ihm nachsehen, wenn er die Frau, die deutlich mehr für die gute Laune der Börsianer getan hat, in ihrem Amt ließe. Nun muss Janet Yellen jedoch ihren Platz an der Spitze der US-Notenbank FED räumen. Wer auf Sie folgt war zuletzt weniger Anlass zu Spekulationen als die möglichen Konsequenzen. denn Jay Powell ist ein weitgehend unbeschriebenes Blatt und bietet reichlich Interpretationsspielraum. Zudem schaut man in die zweite Reihe, wo der Falke John Taylor doch noch einen Platz erhalten könnte. Wir haben zuletzt unsere Palette an spannenden Inlinern ( DM7P1C auf Euro/US-Dollar erweitert. Wir stellen die Einschätzung der Commerzbank-Analysten vor…

“Abgesehen von einer minimalen verbleibenden Restunsicherheit erscheint diese Personalfrage damit weitgehend entschieden. Allzu großes Ungemach dürfte Powell auch nicht vom Senat drohen, der Trumps Kandidaten bestätigen muss. Klar, Powell hat stets die aus Sicht vieler Senats-Abgeordneter falsche Geldpolitik Janet Yellens mitgetragen, aber er war nie ein exponierter Verteidiger dieser Politik. Und auf dem Feld der Regulierung dürfte er akzeptabel sein, denn er steht für eine vorsichtige Lockerung exzessiver Regeln, die in den Panik-Jahren nach der Finanzmarktkrise aufgestellt wurden, ohne dass er zum Laissez Fair der frühen 2000er zurückkehren will. Das kann ein mehrheitsfähiger Mittelweg sein.

So weit so klar. Die Interpretation dieser Personalie bzgl. der Auswirkungen auf die USD-Wechselkurse ist allerdings nicht so leicht. Denn Powell ist in Fragen der Geldpolitik ein unbeschriebenes Blatt. Von Hause aus Jurist, hat er sich fast nie zu Fragen der Geldpolitik aus dem Fenster gelehnt. Ja, er hat stets die Geldpolitik Yellens mitgetragen und ist nie durch Minderheitsvoten aufgefallen. Daraus schließen Viele, Powell würde die derzeitige geldpolitische Strategie fortsetzen. Man kann sein bisheriges Verhalten allerdings auch als Signal dafür werten, dass er schlicht und ergreifend keine eigenen geldpolitischen Ideen hat. Das wiederum würde implizieren, dass wir weiterhin wenig über den zukünftigen Fed-Kurs wissen und dass dieser vor allem davon determiniert wird, wer die freien Stellen im Board of Governors der Fed besetzen wird.

Käme zum Beispiel John Taylor, ein ausgewiesener Falke und bislang der andere heiße Kandidat für den Chair-Posten, doch noch zum Zuge (vielleicht sogar als Vize-Chair), könnte die Besetzung der vakanten Fed-Posten insgesamt doch ein USD-positives Signal sein. Freilich ist wenig darüber bekannt, ob Trump die Fed-Vakanzen bald besetzen will. Angesichts der vielen offenen Personalien mag der US-Präsident das als weniger dringlich empfinden, als es aus der Perspektive eines FX-Analysten der Commerzbank erscheint.

Wie auch immer: Zunächst einmal ist die Personalie USD-negativ. Denn wäre Taylor zum Fed-Chair nominiert worden, wäre das so durchschlagend USD-positiv gewesen, dass die Alternative für den Greenback nur belastend sein kann.

Freilich gibt es noch einen andern USD-relevanten Fluss von Nachrichten aus Washington: die Steuerreform. Oder, momentan: die Verzögerung eben dieser. Die Republikaner wollten die Steuerreform im Hauruck-Verfahren durch das Repräsentantenhaus bringen, werden nun aber ihren Fahrplan nicht einhalten können. An sich aus Devisenmarkt-Sicht eine Lappalie, wenn es nicht ein Anzeichen dafür ist, dass es auch schiefgehen kann mit der Steuerreform. Oder zumindest dafür, dass sie so verwässert werden könnte, dass nicht mehr viel USD-positives übrigbleiben könnte. Aus Devisenmarkt-Sicht sind vom Gesamtpaket vor allem diejenigen Aspekte relevant, die die Besteuerung von im Ausland angefallenen Gewinnen betreffen. Denn sie bestimmen, ob Erwartungen bzgl. einer Repatriierung von im Ausland angefallenen Gewinnen aufkommen. Und die wären nach allgemeiner Lesart je nach Umfang u.U. signifikant USD-positiv. Auch hier gilt: Es steht Vieles noch nicht fest. Aber auch dieser Nachrichtenfluss wird uns auf Trab halten. ”

