FDP-Chaos – heißer Trade in Griechenland

“Griechenlands Börse erleidet den Lindner-Crash” war am Tag nach der Bundestagswahl beispielsweise in derzu lesen. Die starke Position der FDP nach der Wahl machte deutlich, ein “weiter so” hätte es in der Finanz- und Europapolitik unter Beteiligung der Liberalen nicht gegeben. Das sorgte auf europäischer Ebene und speziell in Athen für Verunsicherung. Egal wie man die Aktion der FDP am Sonntag werten möchte, eine Regierungsbeteiligung der FDP in den nächsten vier Jahren ist ausgeschlossen. Damit wird für Trader eine Spekulation auf den ATHEX interessant. Dies ist mit dem Turbo-Bull DL5XW3 möglich.

Erst im Juni wurden weitere Kredite gewährt und Schuldenerleichterungen diskutiert – hier zu lesen. Ein solcher Kurs ist in einer Regierung-exFDP wahrscheinlicher und könnte in Athen kurzfristig für Erleichterungen sorgen.