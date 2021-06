FDAX Analyse: Wendetermine und wichtige Zonen

Aktuelle Analyse zum FDAX – Betrachtung im H4 Chart



Nach der Ausbildung des All-Time Highs am 14. Juni (bei 15.806 Punkten) kam es mit Eintreffen des Wendetermins am 18. Juni zu einem nachhaltigen Bruch des aufwärts gerichteten Trendkanals. Der FDAX befindet sich seitdem in einem Korrekturmodus, welcher aus dem Gesichtspunkt der zyklischen Berechnung um den 25./28. Juni (+/-) mit der Ausformung eines Tiefs beendet sein sollte.





Da wir innerhalb unserer Swing-Trading-Strategie nicht rein nach Wendeterminen handeln, sind Faktoren wie Marktumfeld, dominierende Akteure, Charttechnik und die entsprechenden Aktivitätszonen miteinzubeziehen.

Als Aktivitätszonen sind die Unterstützungsbereiche und mögliche Kursziele bei 15.530 und 15.430 sowie 15.290 Punkten (grüne Zonen) zu nennen.

Erst mit einem nachhaltigen Bruch durch das obere Begrenzungsniveau (rote Zone – 15.630/15.656) würde das derzeitig shortlastige Umfeld wieder deutlich aufhellen.

Richtungsweisend ist wie angesprochen unsere zyklische Berechnung, sodass nach Stabilisierungstendenzen es heute oder Anfang kommender Woche zu einem Richtungswechsel kommen sollte.



(Die Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)



