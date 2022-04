Exxon: Setzt seinen Aufwärtstrend fort

von Manfred Ries

Exxon (Wochenchart): Die 100-USD-Marke rückt wieder auf die Agenda.

Von Manfred Ries

Freitag, den 15. April 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

heute einmal mehr einen Blick in das Lager der …

…Rohstoffe! Konkret geht es um die Preisentwicklung beim Einzelwert Exxon Mobil Corp. Am Donnerstag, 14. April 2022, schloss das Papier der US-amerikanischen Erdöl-Company an der Heimatbörse in New York bei 87,83 USD (+1,2%).

Die Ausgangslage. Die Aktien von Exxon befinden sich in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrendkanal (A). Die Indikatoren-Analyse fällt grundsätzlich positiv aus und die Konsolidierung der vergangenen sechs Handelswochen baute die zuvor gesehene überkaufte Marktsituation (etwa erkennbar am prozentualen Abstands zwischen Aktienkurs und 200-Tagelinie) auf ein wieder gesundes Maß ab.

Zum Hintergrund. Über die attraktive Ausgangslage beim Rohöl-Preis (Brent Crude) bin ich bereit in meinen Ausführungen am vergangenen Mittwoch eingegangen. Die Öl-Preise trieben seither weiterhin nach oben: Vor den Osterfeiertagen notierte ein Barrel Rohöl der Sorte Brent Crude bei ~111 USD.

Die Prognose. Im Bereich ~91/92 USD wird es spannend: dann nämlich stoßen die Notierungen der Exxon-Aktie an einen Widerstand (B). Letztlich aber zieht sich dieser Resistance-Bereich bis an die 105er-Preismarke heran: das bisherige Allzeithoch wurde bei Exxon Mobil im Juli 2014 bei 104,70 USD markiert. Der Brent-Preis damals: ~112 USD; sprich: in etwa auf heutigem Preisniveau. Im Bereich um 81/82 USD sehen wir die Exxon-Aktie aktuell als aktuell engmaschig unterstützt. Exxon Mobil überzeugt übrigens auch fundamental mit einem KGV(2023e) von ~12,8 bei einer Vorsteuer-Dividendenrendite (2023e) in Höhe von ~4,2%

Soweit für den heute. Ich wünsche Ihnen, im Namen meines gesamten Redaktionsteams, ein schönes und besinnliches Osterfest – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

In eigener Sache: Die nächste Ausgabe meines Newsletters kommt am Mittwoch, 20. April 2022.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

---

*) Glossar:

200-Tagelinie (MA(200)): Eine gleitende Durchschnittslinie, welche die Durchschnittskurse der vergangenen 200 Handelstage widerspiegelt. Der Kursverlauf wird dadurch in geglätteter Form wiedergegeben. Die 200-Tagelinie gilt als einfacher – aber vielbeachteter – Indikator innerhalb der Technischen Analyse.

MACD: Der MACD (»Moving Average Convergence/Divergence«) gehört zu den trendfolgenden Indikatoren. Seine Berechnung erfolgt anhand der Differenz zweier exponentiell Gleitender Durchschnitte; üblich sind zwölf und 26 Handelsperioden. Aus diesem Kurvenverlauf wird wiederum eine „langsamere“ 9-Tagelinie gebildet. Man spricht dann von der Standardeinstellung (12/26/9). Grundsätzlich gilt: Ein Kaufsignal ergibt sich, wenn die schnellere Linie die langsamere von unten nach oben schneidet, bzw. umgekehrt im Falle eines Verkaufssignals.

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.