Exxon Mobil: Kurz vor großem Kaufsignal?

Exxon Mobil (Monatschart): Aktie steht vor einem wichtigen Widerstand nach oben.

Mittwoch, 4. Mai 2022

herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Newsletters! Was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Heute ganz klar eine Besprechung wert – die ...

…Rohstoffe! Nachfolgend soll es um den Basiswert Exxon Mobil Corp. (WKN: 852549) gehen. Kurs der Exxon-Mobil-Aktie am Mittwoch, 4. Mai 2022 an der Heimatbörse in New York: 89,69 USD (+1,7%).

Die Company. Die Exxon Mobil Corp. ist eines der führendsten und größten Mineralöl-Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet ~347 Mrd. EUR. Das KGV(2023e) beträgt rd. 11,2; die Dividendenrendite fällt mit 4,2 Prozent – vor Steuern – attraktiv aus. Achtung: Am kommenden 12. Mai 2022 wird die Exxon-Mobil-Aktie „ex Dividende“ gehandelt.

Die Hintergründe. Die Aussichten auf tendenziell weiter anziehende Öl-Preise stehen gut. Am heutigen Mittwoch (4.5.22) steigt der Öl-Preis im Nachmittagshandel um zeitweilig knapp vier Prozent, nachdem die Europäische Union bekannt gegeben hatte, dass sie in ihrem neuesten Sanktionspaket auch russisches Öl ins Visier nehmen wird. Ein Fass Rohöl der Sorte Brent Crude notiert im späten Nachmittagshandel bei 109,90 USD (+3,7%). Doch zurück zu Exxon Mobil –

die Ausgangslage: Mit Kursen um ~90 USD kostet eine Exxon-Mobil-Aktie wieder so viel, wie letztmalig im Jahre 2018. Der Titel darf charttechnisch bereits als ein wenig überverkauft bezeichnet werden; darauf deutet der Slow-Stochastik-Indikator hin wie auch der DIX(9)-Indikator. Andererseits aber ist das positive Trendverhalten intakt.

Wie geht es weiter? Anleger achten jetzt im Falle von Exxon Mobil auf den nächsten Widerstand: dieser steht unmittelbar bevor. Ein nachfolgender Break out nach oben wäre positiv zu bewerten mit einem nachfolgenden und ersten Target von ~104 USD. Die Papiere dürfen als relativ solide unterstützt bezeichnet werden.

Die Strategie. Exxon Mobil bietet sich als US-Blue Chip auch für eine gehebelte Trading-Strategie auf der Long-Seite an – wenn man weiß, wie und wo der Hase läuft: ein Fall für die kommende Ausgabe meines Börsenbriefes Optionsscheine Expert Trader©!

Dort hatte ich am 24. März 2022 übrigens auch den Highflyer Valero Energy positiv auf der Long-Seite via Call Warrant (Call-Optionsschein) besprochen und ins Musterportefeuille aufgenommen. Diese Besprechung mündete am heutigen 4. Mai in einen 255%-Gewinn. Ich sprach mich heute für einen Teilverkauf von 30 Prozent der Position aus. Damit haben meine Leser ihren ursprünglichen Kapitaleinsatz wieder drin – und bleiben dennoch ganz dick bei Valero Energy investiert – und ich bleibe für meine Leser weiterhin am Ball!

Manfred Ries, Chefredakteur

Glossar:

Disparity Indikator (DIX): Beschreibt den prozentualen Abstand zwischen dem Kurs und seinem gleitenden Durchschnitt. Ein DIX mit der Einstellung "9" im Monatschart zeigt demnach den prozentualen Abstand zwischen Kurs und seiner 9-Monats-Durchschnittslinie (entspricht in etwa der 200-Tagelinie im Tageschart).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.