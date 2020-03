ExxonMobil: Hart getroffen und doch große Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

EXXONMOBIL: XOM // ISIN: US30231G1022

Szenario 1 Primärszenario // Chance: 80%

Wie alle ölproduzierenden Unternehmen trifft es ExxonMobil aktuell hart. Die ohnehin schon nach Süden ausgerichtete Aktie verliert den Boden unter den Füßen, und wir notieren mittlerweile in der Region um $35. Noch Ende Januar befanden wir uns in Regionen um die $70. Die Ölproduzenten kämpfen hier an einem 2-Fronten-Krieg, zum einen belasten die historisch niedrigen Ölpreise die amerikanischen Produzenten besonders, zum anderen greift die Corona-Krise um sich. Nachdem die Bären den wichtigen Widerstand bei $64.65 passieren, beschleunigt sich die Abwärtsbewegung dramatisch, und wir laufen bereits jetzt die Region unseres hinterlegten Tradingbereiches bei $35 an. Wir sehen hier einen langfristigen Trendwechsel auf uns zukommen, können aber aktuell nicht davon ausgehen, dass sich die Korrektur hier in einer V-förmigen Bewegung abarbeitet. Wir müssen daher mit Long-Positionen noch vorsichtig sein und erwarten nach einer Gegenbewegung der Bullen erneute Abverkäufe, die auch noch einmal neue Tiefs mit sich bringen können.







Alternativszenarios // Chance gesammelt: 20%

Aktuell haben wir keine konkrete Alternative im Chart hinterlegt und geben den beobachteten Alternativen insgesamt eine Wahrscheinlichkeit von 20%.

​​​​​​​

FAZIT

Wir gehen davon aus, dass ExxonMobil nun für eine Aufwärtsbewegung sorgen kann, sehen die Bullen aber nicht in der Lage, die übergeordnete korrektive Struktur, in der wir uns nun seit Mitte 2014 befinden, zu brechen. Es muss nach einer bullischen Gegenbewegung mit neuen Tiefs und einem tieferen Eindringen in den Tradingbereich gerechnet werden.

Wir warten aber noch auf die Indikatoren und eine Besserung der Corona Krise bevor wir hier einsteigen. Sobald dies der Fall ist verschicken wir eine Kurznachricht per Mail.

