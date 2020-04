Express-Anlage auf Bayerns Aktien-Elite

Bayern zählt europaweit zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen. Kein anderes Bundesland entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten dynamischer.

Seit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 wuchs das bayerische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schnitt um 2,3 Prozent pro Jahr (Quelle: statistikportal.de, Rubrik „Daten und Fakten“). Zu den Katalysatoren des Wachstums zählen die Unternehmen. Zahlreiche börsennotierte Aktiengesellschaften haben im Freistaat ihre Heimat, darunter so bekannte Namen wie Allianz, Siemens und BMW, aber auch Wachstumswerte wie Wirecard und Siltronic.

Auf Bayerns Unternehmen setzen

Die Wertentwicklung von aktuell 21 Börsengesellschaften mit Sitz in Bayern bildet der BAIX – Bayerischer Aktienindex ab. Der Index sowie dessen Variante BAIX Strategy wurden im Jahr 2019 von der UniCredit Bank AG entwickelt.

Die beiden weißblauen Börsenbarometer sind über verschiedene Anlageprodukte von HypoVereinsbank onemarkets investierbar. Anleger haben dadurch die Möglichkeit, je nach Risikoneigung das für sie passende Produkt auszuwählen. Beispielsweise das Teilschutzprodukt HVB Express Indexanleihe Protect (ISIN: DE000HVB4BA3) auf den BAIX (Price) – Bayerischer Aktienindex. Die Ertragschance liegt in einer festen Zinszahlung von 4,00 Prozent pro Jahr auf den Nennbetrag. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung des vollen Nennbetrags, sofern der Index an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb seines Startniveaus (entspricht dem Referenzpreis bzw. Schlusskurs am anfänglichen Beobachtungstag) schließt.

Kommt es zu einer vorzeitigen Rückzahlung, greift am Laufzeitende eine Barriere. Sie schützt den Anleger in gewissem Umfang bei Kurs­verlusten des Basiswerts. Die Barriere wird am anfänglichen Beobachtungstag bei 70 Prozent des Indexstartwerts (= Schlusskurs am anfänglichen Beo­bachtungstag) festgeschrieben. Schließt der Index am Laufzeitende mindestens auf diesem Niveau, erhält der Anleger den Nennbetrag in Höhe von 1.000 Euro zurückgezahlt. Andernfalls erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Indexentwicklung, bezogen auf den Basispreis (= 100 Prozent des Referenzpreises bzw. Schlusskurses am anfänglichen Beobachtungstag). In diesem Fall entsteht ein Verlust, der jedoch durch die Zinszahlungen gemindert wird.

Ein Mehr an Zins

Die HVB Express Indexanleihe Protect richtet sich an Anleger, die eine feste, über dem aktuellen Marktniveau liegende Zinszahlung erhalten möchten und die dafür bereit sind, ein gewisses Verlustrisiko einzugehen. Weitere Produkte auf die BAIX-Indizes finden Sie in unserer Neuemissionsliste auf onemarkets.de.

HVB Express Indexanleihe Protect ISIN/WKN DE000HVB4BA3/HVB4BA* Basiswert BAIX (Price) – Bayerischer Aktienindex Emissionstag 09.06.2020 Nennbetrag EUR 1.000,– Rückzahlungstermin 09.06.2023 Zinszahlung 4,00 % p. a.* Barriere 70 %** Zeichnung bis 04.06.2020 (14 Uhr)*** * bezogen auf den Nennbetrag

** vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

*** vorbehaltlich einer vorzeitigen SchließungDie aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des ProduktsStand: 09.04.2020

