Explorex sichert sich Zugriff auf das finnische Kupfer-Kobalt-Projekt Hautalampi

Hier könnte ein neuer Player im Markt für Batteriemetalle entstehen: Explorex hat sich die Option gesichert, das fortgeschrittene Kupfer-Kobalt-Projekt Hautalampi zu 100 Prozent zu erwerben. Nach Abschluss einer mehrmonatigen, intensiven Due Diligence wurde der bestehende Letter of Intent ergänzt und ein klassisches Earn-In mit drei finnischen Unternehmen verhandelt.

Danach kann Explorex stufenweise zunächst 25, dann 51 und zuletzt 100 Prozent des Projekts erwerben. Sobald die Vereinbarung endgültig unterzeichnet ist, sind 60.000 USD in bar sowie ein äquivalenter Betrag in Form von Aktien fällig. Die gesamte Vergütung für den Erwerb von 100% von Hautalampi würde 1.990.003 USD in Form von Cash sowie weitere 3.050.001 USD in Form von Aktien betragen. Darüber hinaus müsste Explorex Arbeiten im Gegenwert von 3 Millionen USD leisten. Der Verkäufer behält eine Royalty in Höhe von 1,5 Prozent. Insgesamt hat Explorex vier Jahre Zeit, den gesamten Earn-In abzuschließen.

Für den Erwerb der ersten 25 Prozent sind 430.000 USD in bar fällig, 390.000 USD in Form von Aktien. Außerdem verpflichtet sich Explorex im Verlauf von 24 Monaten 3 Mio. USD in die Entwicklung des Projekts zu investieren.

Explorex CEO Gary Schellenberg hob hervor, dass sich Explorex mit dem Zugriff auf das Hautalampi-Projekt eine einzigartige Platform für künftiges Wachstum sichern könnte. Dank des fortgeschrittenen Projekts könnte Explorex seinen Businessplan umsetzen, schnellstmöglich zu einem Produzenten für Batteriemetalle aufzusteigen und reine Explorationsunternehmen überholen. Explorex könnte zu einem „Overnight Entrant“ in den Markt avancieren. Das Ziel von Explorex wird es ein, zu etablierten Wettbewerbern wie eCobalt Solutions (TSXV: ECS; Börsenwert 100 Mio. CAD) und RNC Minerals (TSXV: RNX; Börsenwert 200 Mio. CAD) aufzuschließen.

Kobaltpreis bietet neue Chance für das fortgeschrittene Projekt

Hautalampi ist eine mit Kobalt angereicherte Nickel-Kupfersulfid-Lagerstätte, die schon seit Mitte der 80er Jahre bekannt ist und für die schon im Jahr 2009 eine umfassende Machbarkeitsstudie erstellt wurde. Explorex ist überzeugt, dass das Projekt im Zeichen der Knappheit bei Batteriemetallen wie insbesondere Kobalt nun schnell und vor allem mit überschaubaren Investitionen entwickelt werden kann. Explorex hat sich vorgenommen, eine neue Machbarkeitsstudie anzufertigen.

Zu den Highlights des Projekts zählen eine bestehende Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2009, erhebliche Vorleistungen in Form einer 850 Meter langen Rampe sowie weiteren 1250 Meter unterirdischer Stollen und ein Lüftungsschacht. Darüber hinaus bestehen Schlüsselgenehmigungen für die Wiederaufnahme von Untertagearbeiten. Hinzu kommt, dass Mineralisierung in einer geringen Tiefe von weniger als 150 Metern unter der Oberfläche liegt. Die bestehenden historischen Co-Ni-Cu-Mineralressourcen und -reserven wurden durch 21 Bohrkilometer definiert. Darüber hinaus gibt es nach Überzeugung von Explorex erhebliches Explorationspotential, das über historische Mineralressourcen hinausgeht. Das Projekt befindet sich in einem ausgereiften Bergbaubezirk mit lokal verfügbaren Personal-, Anlagen- und Verarbeitungsoptionen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit wird die Optimierung der Metallurgie sein. Bereits bei der Machbarkeitsstudie 2009 wurde empfohlen, alternative Verfahren zu prüfen, die eine verbesserte Gewinnung von Kobalt ermöglichen. Diese Verfahren könnten im Licht des gestiegenen Kobaltpreises hochattraktiv sein.

Der zweite Schwerpunkt wird sein, die historische Ressource in den neuen Standard einer 43-101 konformen Ressource zu überführen. Die historischen Werte für die Measured & Indicated Ressourcen liegen bei 2,2 Mio. Tonnen, weitere 895.000 Tonnen wurden seinerzeit als inferred Ressource definiert.

Großes Explorationspotenzial rund um Hautalampi

Das Explorationspotenzial rund um Hautalampi wird als hoch eingestuft. Durch mehrere Bohrabschnitte wurden mehrere mineralisierte Zonen auf verschiedenen Ebenen entlang eines voraussichtlichen 2.500 m langen Korridors identifiziert. Der Verkäufer hat vor kurzem ein 8-Loch-Bohrprogramm abgeschlossen, um weitere metallurgische Arbeiten durchzuführen. Die Testergebnisse dieser Bohrkampagne werden nach Erhalt gemeldet und überprüft. Das Projekt umfasst eine Konzession mit einer Fläche von 283,5 Hektar, einschließlich der Oberflächenrechte, mit einer gültigen Genehmigung für die Umwelt- und Wasserableitung. Die Genehmigungen ermöglichen die Entwässerung der Minenarbeiten und die Sanierung des Zugangs zur Lagerstätte.

Das Projekt befindet sich 2 km südwestlich des Stadtzentrums von Outokumpu, 45 km nordwestlich der Regionalstadt Joensuu und 375 km nordöstlich von Helsinki im Südosten Finnlands. Die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Arbeitskräften und Auftragnehmern in der unmittelbaren Umgebung ist aufgrund der umfangreichen und in der Nähe befindlichen historischen Bergbauaktivitäten sowohl in der Keretti-Polymetallmine als auch in der Vuonos-Kupfermine hervorragend. Aus diesen historischen Bergwerken entstand das finnische Unternehmen für Edelstahl- und Mineralaufbereitungstechnologie Outokumpu Oyj und Outotec Oyj. Das ganze Jahr über ist eine asphaltierte Straße mit mehreren Hochspannungsleitungen durch die Mitte des Grundstücks zu erreichen.

Die Keretti-Mine, die sich im Rahmen der Abbaukonzession des Projekts befand, war von 1913 bis 1989 in Betrieb und produzierte insgesamt 28,5 Mio. t mit 3,8% Cu, 0,24% Co, 0,12% Ni, 1,1% Zn, 8,9 ppm Ag und 0,8 ppm Au. Die Vuonos-Mine, 6 km von Keretti entfernt, wurde von 1972 bis 1986 betrieben und produzierte 5,5 Mt Erz mit 2,13% Cu, 1,32% Zn, 0,14% Co, 0,12% Ni und 10 ppm Ag. Obwohl diese historischen Bergbauergebnisse keinen Einfluss auf Hautalampi haben, zeigen sie doch das Ausmaß der historischen Bergbauinfrastruktur in der unmittelbaren Region.

Stategische Beteiligung von Lithiumproduzent Ganfeng Lithium Co. Ltd.

Strategischer Aktionär von Explorex ist übrigens der chinesische Lithiumproduzent Ganfeng Lithium Co. Ltd., der Anfang Oktober dieses Jahres erfolgreich an die Börse in Hongkong gefeiert hat. Gangfeng gehört neben SQM und Albemarle zu den größten Lithiumproduzenten der Welt und hat Lieferverträge mit BMW und Tesla. Bloomberg geht davon aus, dass Gangfeng SQM demnächst vom zweiten Platz verdrängen könnte.



