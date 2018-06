Explorex meldet Zwischenfinanzierung zum Abschluss der Projekt-Due Diligence

Um den Abschluss der Due Diligence zum Erwerb der Hautalampi Ni-Cu-Co-Lagerstätte in Finnland zu sicherzustellen, hat Explorex Resources (EX: CSE; FRA:1XE) eine kleine Finanzierung in Höhe von 500.000 CAD angekündigt. Der strategische Partner der Gesellschaft, Ganfeng Lithium Co. Ltd., wird sich über eine Tochtergesellschaft pro rata an der Kapitalrunde beteiligen, um die Beteiligung an der Gesellschaft bei 15 Prozent zu halten.

Die nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 500.000 CAD wird aus bis zu 2 Millionen Einheiten bestehen und zum Preis von 0,25 CAD pro Anteil angeboten. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Aktienbezugsschein (Warrant). Jeder vollständige Warrant berechtigt dazu, zwei Jahre ab dem Abschlussdatum eine Stammaktie für zu 0,50 CAD zu erwerben.

Bei Hautalampi handelt es sich um eine mit Kobalt angereicherte Nickel-Kupfer-Sulfidlagerstätte nahe der Stadt Outokumpu, die bereits Mitte der 1980er Jahre entdeckt wurde. Seitdem wurden umfangreiche technische Untersuchungen durchgeführt, darunter eine Machbarkeitsstudie im Jahr 2009. Angesichts des fortgeschrittenen Stadiums der Lagerstätte sowie der guten Infrastruktur glaubt Explorex, dass das Projekt schnell entwickelt werden kann.

Zu den Highlights des Projekts zählen die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2009, sowie eine 850 Meter lange Rampe, die unter Tage führt. Darüber hinaus bestehen bereits untertätige Vortriebe auf einer Länge von 1.250 Meter sowie ein Lüftungsschacht. Die wichtigsten Bergbaugenehmigungen liegen vor. Die Mineralisierung beginnt in nur 150 Meter Tiefe. Die historische Ressource wurde mit Bohrungen auf einer Gesamtlänge von 21 Kilometer bestimmt.



