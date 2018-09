Explorex Resources bestätigt hohe Kobaltwerte auf New Brunswick Projekt

Explorex Resources Inc. (EX: CSE; FSE: 1XE) hat ein umfassendes Update zu sämtlichen Projekten veröffentlicht, auf denen das Unternehmen involviert ist. Insbesondere die laufende Arbeit auf dem Kobalt-Mangan-Projekts Kagoot Brook in New Brunswick scheint Explorationspotenzial des Projekts eindrucksvoll zu bestätigen.

Bei den historischen Arbeiten in Kagoot Brook wurden zwei Abflussbereiche in zwei Kilometern Entfernung identifiziert, die bemerkenswert hohe Kobaltswerte von bis zu 6.000 ppm im Schluff aufwiesen (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 31. Mai und vom 14. Februar 2018). Die Ergebnisse eines ergänzenden Schluff-Probenahmeprogramms haben die Intensität der Kobaltmineralisierung in vollem Umfang bestätigt und deuten auf eine starke Beziehung von Mangan und Nichtedelmetallen (Nickel, Kupfer, Blei und Zink) in Verbindung mit der Kobaltmineralisierung hin.

Die Menge an Mangan und Eisen in dem mit Kobalt angereicherten Schluff reicht von von bis zu 4,1 % bzw. 26,7 %, was auf eine mächtige Mineralisierungsquelle hinweist. Auch der relative prozentuale Anteil von Mangan im Vergleich zu Kupfer deutet auf einen hohen Kobaltgehalt hin.

Explorex setzt die Probenentnahme fort, um den vermuteten Mineralisierungshorizonts im Untergrund besser abzugrenzen. In Verbindung damit wurde eine detaillierte Magnetometer- und sehr niederfrequente elektromagnetische Untersuchung („VLF-EM”) begonnen, um die zugrunde liegende Stratigraphie zu kartieren und somit die Definition der Zielgebiete zu unterstützen.

Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Hautalampi in Finnland

Hautalampi liegt im bekannten Bergbaurevier Outokumpu und ist eine mit Kobalt angereicherte Nickel-Kupfer-Sulfid-Lagerstätte, zu der es aus der Zeit der Mitte der 1980er-Jahre umfangreichen technische Planungen gibt. Im Jahr 2009 wurde eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. März 2018).

Explorex hat seine Due-Diligence-Prüfungen zu dem Projekt abgeschlossen und ist dabei, die Bedingungen einer Transaktionsvereinbarung im Hinblick auf den Erwerb von 100 % des Projekts auszuhandeln. Es wird erwartet, dass die Vereinbarung endgültige Bedingungen enthält, die eine Kombination von Barzahlungen und Aktien von Explorex sowie Arbeitsverpflichtungen umfassen wird.

Projekt Silver Dollar in British Columbia

Silver Dollar befindet sich im historischen Bergbaulager Camborne aus der Zeit um 1900. Eine Reihe von Mineralvorkommen und ehemals produzierender Gold-Silber-Blei-Zink- und Gold-Silber-Prospektionsgebiete stehen in räumlichem Zusammenhang mit dem Verwerfungssystem Camborne; sie erstrecken sich über eine Distanz von etwa zwölf Kilometern. Beim historischen Bergbau wurde im vorindustriellen Stil lediglich die Mineralisierung abgebaut, die im Ausbiss festgestellt wurde; die Exploration war überwiegend fragmentiert, da eine Vielzahl kleiner Claim-Eigentümer mit widerstreitenden Interessen vorhanden war (siehe Pressemitteilungen des Unternehmens vom 2. Februar und vom 15. August 2018).

Mariner Resource Corp., ein Optionsnehmer mit einer Beteiligung von 75 % am Projekt Silver Dollar, schließt momentan seine Planungsphase für die Notierung an einer kanadischen Börse ab und geht davon aus, dass es gleichzeitig mit dem Handelsbeginn ein Explorationsprogramm aufnehmen wird. Bei Erwerb der vollständigen Beteiligung wird ein Joint Venture gebildet, um das Projekt weiter zu entwickeln.

Kobaltprojekte in Ontario

Das Projekt Cobalt-Paragon im Nordosten von Ontario, das die beiden Konzessionsgebiete Paragon-Hitchcock und Cobalt-Frontenac umfasst, weist ein geologisches Umfeld auf, das mit jenem zahlreicher Kobalt-Silber-Vorkommen in der Region Cobalt Embayment vergleichbar ist.

Die historischen Arbeiten in Paragon-Hitchcock bestanden aus der untertägigen Erschließung mit einem 180 Meter langen Schacht und mehreren Sohlen für die Exploration und den Abbau eines hochgradigen Silber-Kobalt-Erzgangs, dessen Mächtigkeit in der Tiefe mit steigenden Mengen an Chalkopyrit und Skutterudit (ein wichtiges kobalthaltiges Mineral) zunehmen soll. Aufgrund des Einbruchs des Silberpreises im Zuge der Großen Depression wurden bis zum Jahr 1930 alle Finanzierungen und Arbeiten eingestellt.

Im Gebiet der historischen Untertageanlagen ist ein kurzes Bohrprogramm in Paragon-Hitchcock geplant; Ziel sind die hochgradigen Kobaltvorkommen in den gangartigen Strukturen.

Arlington, British Columbia

Arlington steht zu 100 % im Eigentum von Explorex und liegt im Bezirk Arrow Boundary im südlichen Zentrum von British Columbia. Das Konzessionsgebiet umfasst ein geologisch viel versprechendes Gebiet direkt nördlich des historischen Bergbaureviers Beaverdell und der früher produzierenden Mine Carmi. Für Arlington besteht eine Optionsvereinbarung vom 27. April 2017, nach welcher Clarmin Exploration Inc. („Clarmin”) das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % hat.

Clarmin hat ein Explorationsprogramm durchgeführt (Pressemitteilung von Clarmin vom 16. August 2018), das folgende Ergebnisse lieferte:

1) mit einem geochemischen Bodenprobenahmeprogramm von 2018 wurden die anomalen Kupfer- und Silber-Bodenanomalien erweitert; lokal wurden strukturell begrenzte Frakturen und Scherungen in Ost-West-Richtung identifiziert, in welchen lokal Kupfer und Silber mit bzw. ohne Goldmineralisierung eingelagert sind; und

2) bei der Prospektion in den südlichen Teilen des Projekts wurde das Vorkommen Black Minfile lokalisiert, das aus einer Reihe von nordwestlich streichenden historischen Schürfgräben und Erkundungsschächten besteht, in denen ein Quarzgang von 20 Zentimetern freigelegt ist, in den Pyrit, Chalkopyrit und Molybdänit eingesprengt sind. Eine Schürfprobe aus dem mineralisierten Erzgang wies 1,05 Prozent Cu, 37,65 Gramm Ag pro Tonne, 0,13 g/t Au und 3.556,4 ppm Mo auf.

Explorex ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf Kobalt und andere Metalle konzentriert, die für wiederaufladbare Batterien von Bedeutung sind. Das Unternehmen verfügt über die Unterstützung eines starken strategischen Partners und Endverbrauchers. Explorex besitzt ein wachsendes Portfolio mit Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Explorex Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.