Exploration läuft: Sonoro Metals bereitet nächste Bohrkampagne vor

Sonoro Metals (TSXV SMO / FRA 23SP) läutet die nächste Runde ein. Der kanadische Gold- und Silberexplorer bereitet das nächste Bohrprogramm auf seinem Cerro Caliche-Projekt in Mexiko mit umfassenden Explorationsaktivitäten vor. Die Arbeiten, eine 3D-Modellierung der Lagerstätte, Kartierungen und Probenentnahmen, laufen bereits.

Mit dem neuen Programm setzt Sonoro die systematische Erkundung von Cerro Caliche fort, während man gleichzeitig einen geplanten Haufenlaugungspilotbetrieb vorantreibt (HLPO). Bisherige Bohrungen auf dem vielversprechenden Projekt haben nahe der Oberfläche liegende, großvolumige Goldvererzungszonen nachgewiesen, die ähnliche Edelmetallgehalte aufweisen wie Haufenlaugungsminen in der Region, die bereits produzieren.

Mit den ersten beiden Phasen des Explorationsprogramms auf Cerro Caliche hat Sonoro sein Ziel erreicht und Gold- und Silbervererzung identifiziert, von der das Unternehmen glaubt, dass sie die geplante HLPO (Heap Leach Pilot Operation) tragen wird. Gleichzeitig deutet sich bereits an, dass erhebliches Potenzial besteht, zusätzliche Goldvererzung zu entdecken.

Bislang hat Sonoro nur 30% der potenziellen Mineralisierungszonen auf Cerro Caliche mit Bohrungen getestet, während gleichzeitig alle bisher entdeckten Vererzungszonen in Streichrichtung offenbleiben. Mit dem laufenden Explorationsprogramm will man nun die Erfolgschancen der dritten Bohrrunde maximieren, die wohl im November beginnen wird. Geplant sind Bohrungen von insgesamt 7.000 Metern Länge, die rund 1,6 Mio. USD kosten dürften.

Die Goldvererzung auf Cerro Caliche ist hauptsächlich strukturell kontrolliert und findet sich in breiten Zonen dicht mit Adern durchzogener Erzkörper. Was bedeutet, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann, wie sich die Vererzung verhält. Was sich zum Beispiel darin äußert, dass Sonoro mit allen 96 bislang niedergebrachten Bohrungen auf Goldvererzung gestoßen ist!

Entsprechend ist das Potenzial auf ein weiteres Ressourcenwachstum hoch. Das Unternehmen wird die hohe Vorhersehbarkeit nutzen, um zum einen die bekannten Ressourcen zu erweitern und abzugrenzen sowie zum anderen weitere Bohrungen auf vor Kurzem identifizierten Goldvererzungszonen durchzuführen.

Es wird auf jeden Fall deutlich, dass Sonoros Planungen in Bezug auf den Pilotlaugungsbetrieb nicht auf Kosten der Exploration gehen werden. Im Gegenteil, das Unternehmen unternimmt alle Anstrengungen, um sein Projekt im für Gold- und Silberaktien wieder freundlicheren Marktumfeld voranzutreiben. Wir rechnen in den kommenden Wochen und Monaten deshalb mit einem wieder stärkeren Newsflow, der sich im Erfolgsfall positiv auf den Aktienkurs auswirken könnte. Wir verschweigen aber nicht, dass es sich bei Sonoro Metals um eine riskante Spekulation handelt. Allerdings ist das Management schon lange und erfolgreich im Geschäft, was die Risiken unserer Ansicht nach wieder etwas mindert.



