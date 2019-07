Experten setzen Goldpreiserwartungen hoch

Die Rahmenbedingungen scheinen sich zu Gunsten von Gold entwickelt zu haben

So hat die UBS im neuesten Edelmetallkommentar ihr Dreimonatsziel für den Goldpreis von 1380 auf 1430 US-Dollar erhöht. Denn die Opportunitätskosten für das Halten einer Goldposition sinken, während die Gründe für eine Diversifizierung und einen sicheren Hafen zunehmen. Ein erwarteter Wachstumsrückgang, fallende Realzinsen, die Entwicklung des US-Dollars und Handelsrisiken beflügeln den Goldpreis weiter.





Zudem gehen die Experten von der UBS davon aus, dass Gold auch das Potenzial besitze, auch dann zu steigen, wenn der US-Dollar halten sollte. Ist der Goldpreis doch in den letzten Jahren beim Versuch über 1300 US-Dollar zu steigen, immer gescheitert. Diesmal wirkt jedoch der anhaltende Zinsrückgang. Niedrige und negative Realzinsen sprechen nun für einen starken Goldpreis. Schließlich liegen Anleihen aus Industrieländern bei den Renditen mehrheitlich unter einem Prozent. Und mehr als ein Drittel fahren nur negative Renditen ein.





Eine zusätzliche Stütze für den Goldpreis ist der Anstieg von Goldbeständen in vielen Ländern durch die Einkaufsfreudigkeit der Zentralbanken. Bereits in 2018 war dies zu bemerken und es ging im laufenden Jahr bisher so weiter. Besonders wichtig ist, dass es sich dabei normalerweise um langfristige Entscheidungen handelt. Zudem waren unter den Käufern auch Zentralbanken, die zuvor noch nicht auf Gold gesetzt haben oder wieder eingestiegen sind in die Vermehrung ihrer Goldvorräte.







Auch der private Anleger kommt jetzt an Goldinvestments nicht vorbei. Dabei spielen Goldgesellschaften wie GoldMining oder Steppe Gold eine Rolle.





GoldMining besitzt Goldprojekte in Nord- und Südamerika, etwa das Yellowknife Goldprojekt in den Nordwest Territorien in Kanada, das mehr als eine Million Unzen Gold, erkundet und angezeigt, im Boden hat. Steppe Gold steht mit seinem ATO-Goldprojekt im Osten der Mongolei kurz vor dem Produktionsstart. Niedrige Kosten und die Möglichkeit zur Ressourcenerweiterung zeichnen das Projekt aus.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/) und von Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd/).





