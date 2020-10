Rohstoffexperte und Herausgeber des renommierten Gold Newsletter Brien Lundin berichtet in der Oktoberausgabe seiner Publikation, dass er einen Gold- und Silberexplorer entdeckt hat, der nicht nur zum Schnäppchenpreis zu haben sei, sondern auch alle Kriterien erfülle, um von der aktuellen Marktlage zu profitieren.



Die Rede ist von der kanadischen Sonoro Gold (WKN A2QCST / TSXV SGO), die über zwei Projekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora verfügt, wobei das Cerro Caliche-Projekt besonders aussichtsreich sei, so der Gold Newsletter.



Cerro Caliche verfüge bereits über eine Ressource von 200.000 Unzen Goldäquivalent in der Kategorie geschlussfolgert, die nahe der Oberfläche liege und möglicherweise im Tagebau gewonnen werden könne. Und Sonoro sei bereits im Begriff, diese Ressource mit Hilfe einer Haufenlaugungspilotanlage zu entwickeln. Sollte das Unternehmen damit Erfolg haben, so der Gold Newsletter, könne dieser Betrieb bereits kurzfristig Cashflow generieren, während das Unternehmen das Expansionspotenzial von Cerro Caliche bewertet.



Dieses Potenzial sei signifikant und bestehe sowohl aus Bohrungen mit geringerem Risiko, um den nahe der Oberfläche gelegenen, oxidischen Teil der Ressource auszuweiten, sowie aus sehr riskanten Bohrungen, mit denen Sonoro das Projekt in der Tiefe auf hochgradige Goldvererzung testen wolle.





Aktuell, heißt es im Gold Newsletter, stehe das abbaubare Ziel bei potenziell bis zu 100 Mio. Tonnen bei durchschnittlich 0,5 g/t Gold. Hinzu komme das Potenzial auf hochgradigeres Material in der Tiefe, da frühere Arbeiten auf Cerro Caliche darauf hindeuten würden, dass das Projekt einen Abschnitt hochgradiger Vererzung ähnlich jener auf der nahe gelegenen Mercedes-Mine von Premier Gold aufweist.Mit einer vor Kurzem abgeschlossenen und überzeichneten Finanzierung seien Sonoro 8 Mio. CAD in die Kasse geflossen, was laut Gold Newsletter mehr als genug Kapital sei, um ein aggressives Bohrprogramm zu finanzieren, um die Oxidressource auf Cerro Caliche auszuweiten und das Tiefenpotenzial zu testen.Tatsächlich nehme Sonoro Gold nun ein großes, auf 50.000 Meter ausgelegtes Bohrprogramm in Angriff, das zwischen 10.000 bis 20.000 Meter Kernbohrungen, die in größere Tiefe reichen, und 30.000 bis 40.000 Meter an Rückspülbohrungen umfassen soll.Da nun parallel dazu die Arbeiten an der Pilotanlage weiterliefen und das San Marcial-Projekt ein gewisses zusätzliches Explorationspotenzial biete, befinde sich Sonoro Gold in einer großartigen Ausgangslage, um in den kommenden sechs Monaten, „marktbewegende" Ergebnisse zu liefern. Auf dem aktuellen Niveau betrachtet der Gold Newsletter Sonoro Gold als „strong buy".Auch die Experten von Kaiser Research Online haben sich in einer ausführlichen Analyse mit Sonoro Gold beschäftigt und kommen auf eine mögliche Bewertung von ca. 1 – 2 CAD pro Aktie. Allein ein Anstieg auf 1,00 CAD würde vom aktuellen Kurs aus ein Potenzial von mehr als 257% bedeuten!Sonoro hat mit der Ankündigung der neuen Strategie und der erfolgreichen Finanzierung seit dem Corona-Tief im März bereits erheblich an Wert gewonnen und notiert nahe des 52-Wochen – und mehrjährigen Hochs von 0,34 CAD. Wenn man den Experten glaubt, ist das noch lange nicht das Ende.