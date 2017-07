Experten empfehlen Gold

Derzeit möchte man es kaum glauben, denn der Dollar wertete gegenüber dem Euro zuletzt stark ab. Doch es gibt Börsengurus, die dies wohl nur als vorübergehend ansehen. So zum Beispiel Jim Rogers: Aufgrund der globalen Unruhen flüchten viele in den US-Dollar und stärken ihn so. Wenn der US-Dollar überbewertet ist, so sieht es Jim Rogers, bildet sich eine Dollarblase. Wenn sie platzt, wird dies dem Goldpreis nach oben verhelfen. Deshalb bevorzugt er Investitionen in Gold und auch Silber.

Den wichtigsten Einflussfaktor für den Preis des gelben Edelmetalls sehen die meisten im negativen Realzins. Blickt man etwa nach Australien, so wurde dort kürzlich beschlossen, den Leitzins auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent zu belassen. Diese Geldpolitik, so die Reserve Bank of Australia, sei vereinbar mit dem Erreichen des Inflationsziels. Die Spekulationen der Finanzmärkte, dass ein Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik in Aussicht gestellt werde, wurde enttäuscht.

EZB-Präsident Mario Draghi äußerte sich dahingehend, dass ein schneller Ausstieg aus der derzeitigen Geldpolitik nicht möglich sei. Vorher müsse feststehen, dass die Dynamik zunehme, eine Geldpolitik müsse daher ausdauernd sein.

Vom Euroland und auch von den USA geht großer Einfluss auf den Goldpreis aus. Und der reale Zins befindet sich größtenteils in negativen Gefilden. Mit einem Investment in Gold und Goldaktien sollte der Geldentwertung ein Schnippchen geschlagen werden können. So sieht es auch Jim Rogers.

Goldunternehmen wie TerraX Minerals oder Treasury Metals könnten sich als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios gut machen. TerraX Minerals konnte mehrere neue hochkarätige Gold-Entdeckungen generieren, um das Yellowknife als eines der führenden Gold-Gebiete in Kanada zu etablieren. Das Yellowknife City-Goldprojekt punktet mit sehr guten Bohrergebnissen und ist zu 100 Prozent im Alleinbesitz des Unternehmens.

Treasuy Metals wird kurzfristig, voraussichtlich 2019 in die Riege der Produzenten aufsteigen. Das Goliad-Goldprojekt in Ontario enthält rund 1,5 Millionen Unzen Gold an Ressourcen. Das Researchhaus PI Financial Research empfiehlt die Aktie zum Kauf.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



