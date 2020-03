In einem exklusiven Interview mit Kryptoszene.de spricht Steve Sanders, Leiter bei Interactive Brokers, der elektronischen Handelsplattform mit den höchsten täglichen Durchschnittseinnahmen der USA, über die Herausforderungen des Krypto-Tradings, Auswirkungen der anstehenden US-Präsidentschaftswahlen und Trends 2020.

Die Kernaussagen des Interviews:

Wahrnehmungen von Kryptowährungen in den USA je nach Staat sehr unterschiedlich

Anleger mit großem Interesse, ihr Vermögen zu diversifizieren

Das Brokergeschäft läuft dann schlecht, wenn sich die Märkte seitwärts bewegen

Hallo Herr Sanders, wie ist die Wahrnehmung von Kryptowährungen in den USA? Empfinden Sie die Staaten als kryptofreundlich?

Aktuell ist es von Staat zu Staat unterschiedlich. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber New York scheint gut dabei zu sein. Ehrlich gesagt: ich denke, dass sich viele Menschen da draußen ernsthaft wundern, was diese Entwicklungen eigentlich alles zu bedeuten haben.

Lassen Sie uns über die Zukunft reden. Welche Trends erwarten Sie für dieses Jahr im Broker-Geschäft?

Es ist natürlich nur eine Vermutung: Ich sehe ein großes Interesse weltweit von Menschen ihr Angebot zu diversifizieren, an Orten außerhalb ihres eigenen Landes zu handeln. Auch sehr viel Wachstum außerhalb der Vereinigten Staaten. Als ich 2001 hier anfing, waren die meisten unserer Kunden aus den USA. Heute sind es weniger als 25 Prozent.

Inwiefern werden sich die diesjährigen Präsidentschaftswahlen der USA auf die Märkte auswirken?

Oh. Das hängt sicherlich davon ab, wer am Ende gewinnt. Würde die Wahl eher sozialistisch ausgehen, wäre das wahrscheinlich nicht gut für den Markt. Aber Achtung: das Brokergeschäft läuft gut, wenn die Märkte fallen; wenn die Märkte steigen; und wenn es Volatilität gibt. Das Broker-Geschäft läuft dann schlecht, wenn die Dinge sich seitwärts bewegen oder nichts passiert.

Könnten Sie erklären, warum.

Im Grunde genommen ist es so: Wir versammeln eine Menge anspruchsvoller Investor*innen und Händler*innen in unserem Geschäft. Sobald sie sehen, dass sich die Märkte bewegen, steigen sie ins Geschäft ein. Warum? Das ist ihre Gelegenheit, Geld zu machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es nach oben oder unten geht.

Sie sagten, einer der Schwerpunkte des Unternehmens läge auf der Technologie. Beschäftigen Sie sich dabei auch mit Fragen der Nachhaltigkeit? Wie wollen Sie damit in Zukunft umgehen?

Ja. Environmental-Social-Governance ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir bieten Fonds und eine Menge Forschung dazu an. Ein weiterer Schwerpunkt von uns in den letzten Jahren.

