Marc Drießen ist CEO und Co-Founder von Bloxxter und Dozent für Immobilienwirtschaft an der Northern Business School. In seiner Karriere verwaltete er bereits Vermögen im Wert von 35 Mrd. Euro. Im Interview mit Kryptoszene.de

Die Kernaussagen im Überblick:

Mittels Bloxxter können Kunden auch mit geringem Kapital in Premium-Immobilien investieren

In manchen deutschen Metropolen kommt es inzwischen zu Kaufpreisen, die nicht durch Mietwachstum gestützt sind

Leipzig hat noch deutliches Aufholpotenzial

Hallo Herr Drießen, mit Bloxxter sollen Anleger einfach in Premium Immobilien investieren können. Ist Ihr Angebot also vor allem für kapitalstarke Nutzer gedacht?

Wir haben Bloxxter mit dem Ziel gegründet, allen den Zugang zu hochwertigen Immobilien zu ermöglichen. Deshalb reduzieren wir die Einstiegshürden soweit wie möglich. So kann jeder Bloxxter ab 500 Euro für den Aufbau seines eigenen Portfolios nutzen. Natürlich kann man auch deutlich mehr investieren – aber entscheidend ist, dass es bei Bloxxter keine Bedingung ist, über viel Geld zu verfügen, um Premium-Investments zu bekommen.

Erklären Sie uns Ihr Geschäftsmodell? Finanzieren Ihre Investoren die Immobilien und können dann von Mietzahlungen profitieren?

Anleger investieren bei unserem ersten Produkt in eine mit Premium Immobilien besicherte Schuldverschreibung. Die feste Verzinsung des Wertpapiers und die Rückzahlung sind durch die laufenden Mieteinnahmen der Immobilien und durch die Eintragung einer Grundschuld im Grundbuch abgesichert.

Damit profitieren Investoren von einer Verzinsung deutlich über Festgeld oder ähnlichen Anlagen ohne auf die Sicherheit von Immobilien verzichten zu müssen.

Immer lauter werden die Stimmen, die vor dem Platzen der Immobilienblase warnen. Wie sehen Sie das Risiko?

Es gibt viele Faktoren, die für die Bewertung von unseren Immobilien berücksichtigt werden. Natürlich fließen in die Betrachtung auch Faktoren wie der Gesamtmarkt in Deutschland mit ein, ebenso auch die Marktbewertung für Leipzig. Einige Statistiken zeigen, dass es in manchen Metropolen im Bereich der Wohnimmobilien zum Teil zu Kaufpreisen kommt, die nicht durch Mietwachstum gestützt sind.

Wir sprechen hier von Kaufpreisen, die nicht selten bei 10.000 Euro je Quadratmeter oder darüber liegen. Das Bloxxter Investment hingegen entspricht einem Beleihungswert von rund 2.000 Euro je Quadratmeter.

Das liegt deutlich unter den Kosten, den ein Neubau ohne Grundstück kosten würde. Leipzig ist also aktuell nicht nur einer der dynamischsten Märkte Deutschlands, sondern hat im Vergleich zu anderen Metropolregionen noch deutliches Aufholpotenzial.

Inwiefern haben solche Marktbefürchtungen Einfluss auf Ihr Tagesgeschäft?

Gegenüber den Erwartungen bei Ankauf der Immobilien konnte der Mietertrag trotz Corona gesteigert werden. Somit können wir unsere Investoren schnell beruhigen und sagen, wir sind nicht nur nicht negativ betroffen, sondern liegen sogar über Plan.

Aktuell sind zwei große Immobilien in Leipzig in Ihrem Portfolio. Warum ausgerechnet Leipzig?

Leipzig ist aus verschiedenen Gründen ein attraktiver Immobilienstandort. Zum einen sind hier die Kaufpreise noch so attraktiv, dass sich mit Investments noch sinnvolle Renditen mit hoher Stabilität erwirtschaften lassen, da das Rückschlagpotenzial überschaubar ist. Das ist aber nur ein Faktor: Für uns ist die Kombination aus den tatsächlichen Zielinvestments, also der Mikrolage, Vermietungsquote, Mietlaufzeit und vielem weiteren entscheidend.



Hier geht es zum ausführlichen und ungekürzten Interview:

https://kryptoszene.de/news/experten-interview-leipzig-ist-aus-verschiedenen-gruenden-ein-attraktiver-immobilienstandort/

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.