Henning Jauernig ist Wirtschaftsjournalist beim Spiegel und Autor des Buches „Young Money Guide“. Im Interview mit Kryptoszene.de spricht er darüber, warum sich die Investition in Aktien lohnt und wie man damit am besten anfängt.

Die Kernaussagen im Überblick:

Kurzfristige Krisen gehören dazu

Anleger sollten nicht aus Panik verkaufen

Es ist immer der richtige Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren

Das A und O ist es, dauerhaft investiert zu sein

Einsteiger kommen um ETFs nicht herum

Hallo Herr Jauernig, Sie sind 29, haben bereits den „Young Money“-Blog bei Spiegel.de ins Leben gerufen und ein Buch zu dem Thema veröffentlicht. Wann und wodurch haben Sie ein Interesse an diesem Thema entwickelt?

Das war eine Welt, die mich sehr früh fasziniert hat: Schon im Kindesalter habe ich in Tageszeitungen gerne den Finanzteil gelesen und verfolgt, wie sich Aktien entwickeln.

Kurz bevor ich mein Abitur gemacht habe, brach die große Finanzkrise von 2008 aus. Das war für mich keine Abschreckung, sondern eher eine gute Gelegenheit, um einen günstigen Einstieg in den Aktienmarkt zu finden. Gleichwohl fiel es mir damals schwer, mich als junger Mensch über Geldanlage zu informieren. Viele Texte waren sehr kompliziert. So entwickelte ich die Motivation, das zukünftig besser zu erklären und jungen Menschen den Einstieg in das Thema zu erleichtern.

Sie haben nun schon zwei große Finanzkrisen erlebt. Können Sie verstehen, wenn junge Menschen da kein Vertrauen mehr in die Aktienmärkte haben?

Ja, stimmt: Wenn man sich die vergangenen 30 Jahre anschaut, kommt etwa alle zehn Jahre ein großer Crash. Doch wer alle Krisen mitnimmt und langfristig dabeibleibt, hat am Ende immer noch eine positive Rendite. Zwischen dem Ende der Finanzkrise und dem Start des Coronacrashes haben sich die Kurse ungefähr verdreifacht. Und jetzt wenige Monate nach dem Ausbruch der Coronakrise sind wir schon wieder auf Rekordhöhen. Das heißt, kurzfristige Krisen gehören dazu und die muss man aushalten können, aber man darf dann nicht den großen Fehler machen und in der Krise aus Panik alles zu verkaufen. Kurzfristig in Aktien zu investieren ist keine gute Idee.

Würden Sie also eher dazu raten, gerade jetzt in den Aktienmarkt einzusteigen?

Grundsätzlich ist immer der richtige Zeitpunkt, in Aktien zu investieren. Egal in welchem Zustand die Weltwirtschaft ist. Viele Studien zeigen, dass es für Privatanleger unmöglich ist, den genau richtigen Zeitpunkt zu treffen. Ich würde mich deshalb von Krisen gar nicht so verrückt machen lassen […] Das A und O ist einfach dauerhaft investiert zu sein.

Was wären dann konkrete Schritte für Menschen, die dieses Geld haben, aber sich mit dem Anlegen nicht auskennen oder viel beschäftigen wollen?

Einsteiger kommen um ETFs nicht herum. Das sind Indexfonds, die computergesteuert Geld in einen Korb von Aktien investieren. Unzählige Studien zeigen, dass menschliche Fondsmanager, der die besten Aktien aussucht und dafür Geld verlangt, keine bessere Rendite erzielt als die Indexfonds.

Hier geht es zum ausführlichen und ungekürzten Interview:

https://kryptoszene.de/es-ist-immer-der-richtige-zeitpunkt-um-in-aktien-zu-investieren/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.