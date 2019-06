Experten-Anhörung zum Target-System

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Im Finanzausschuss des Bundestages fand in der letzten Sitzungswoche eine Experten-Anhörung zu den sogenannten Target2-Salden im Europäischen Währungssystem statt. Grundlage war unter anderem ein Antrag der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Die FDP-Fraktion will eine Verringerung der Target-Salden in der Eurozone erreichen. Dazu sollen Banken für das Halten von Staatsanleihen Eigenkapital vorhalten müssen. Zudem soll die Verbindung von Staaten und Banken durch Kreditobergrenzen begrenzt werden. „Die Target-Salden sind Ausdruck des Auseinanderdriftens der Euro-Zone. Sie sind ein erhebliches Haushaltsrisiko für den Bundeshaushalt und die Steuerzahler in Deutschland“, begründet FDP-Finanzexperte Frank Schäffler die Initiative der Liberalen. Zudem würden sie ein erhebliches Erpressungspotential bergen. Scheide ein Land aus, müssten die Target-Forderungen gegenüber dem ausscheidenden Land wertberichtigt werden. Sie seien dann wahrscheinlich uneinbringlich. „Der einstimmige Beschluss des italienischen Parlaments Mini-Bots einzuführen, ist der Einstieg für den Ausstieg Italiens aus dem Euro und zeigt auf, dass die Risiken real sind“, so Schäffler.



Weitere Informationen zur Anhörung sowie die Stellungnahmen der Experten finden Sie unter https://bit.ly/2IAjs2I