Experte – Bonterra Resources könnte sich 2018 verdreifachen

Jay Taylor, Herausgeber des renommierten Newsletter „Gold, Energy & Tech Stocks“ sowie Betreiber des Internetportals www.miningstocks.com hat vor Kurzem einen genaueren Blick auf die kanadische Goldgesellschaft Bonterra Resources (WKN A12AZ5 / TSX-V BTR) geworfen. Der erfahrene Experte sieht das Potenzial, dass sich die Aktie sich im kommenden Jahr verdoppeln oder sogar verdreifachen könnte!

Herr Taylor ist so optimistisch in Bezug auf Bonterra, da er davon ausgeht, dass die Gladiator-Lagerstätte des Unternehmens erheblich über die aktuellen 273.000 Unzen Gold bei durchschnittlich 9,37 Gramm Gold pro Tonne hinauswachsen wird. Denn, so der Experte weiter, diese Ressource basiere lediglich auf einer Streichlänge von 200 Metern bei einer Bohrtiefe von ebenfalls 200 Metern. Die seitdem laufenden Bohrungen hätten aber die Dimension der Goldvererzung in diesem System zahlreicher, hochgradiger Goldadern bislang schon auf eine Streichlänge von 1,2 Kilometern sowie eine Tiefe von 1.000 Metern ausgedehnt. Zum jetzigen Zeitpunkt habe man sechs Aderbündel identifiziert, wobei die Vererzung entlang des Streichens auch unterhalb der bisher gebohrten Tiefe von 1.000 Metern offenbleibe. Darüber hinaus, so Taylor weiter, seien die erbohrten Gehalte weiterhin hoch und die Mächtigkeit der Vererzungsabschnitte ebenfalls gut.

Und, darauf weist Herr Taylor explizit hin, da das Unternehmen fortlaufend bohre und dies auch über die Wintermonate hinweg tun werde, können sich Anleger seiner Ansicht nach auf zahlreiche, hochgradige Bohrergebnisse und schlussendlich eine wesentlich größere Goldlagerstätte auf dem Gladiator-Projekt freuen. Hinzu komme, dass Bonterra noch über gewaltiges Explorationspotenzial verfüge, da weitere Vererzung von etwa 4 Kilometer westlich der bekannten Lagerstätte über weitere 6 Kilometer entlang des bestehenden Trends nach Südwesten identifiziert worden sei. Herr Taylor geht nicht davon aus, dass dieser Bereich, obwohl er dort über den Winter Bohrungen erwartet, schon in der für 2018 angekündigten Ressourcenschätzung enthalten sein wird, sieht darin aber erhebliches Potenzial für die Zukunft.

In Bezug auf die anstehende Ressourcenschätzung geht der Experte davon aus, dass die Lagerstätte, da die bisherigen Bohrungen im Bereich der 9,37 Gramm Gold pro Tonne der bestehenden Vorkommen lägen, am Ende des umfassenden Bohrprogramms – Herr Taylor rechnet schlussendlich mit insgesamt 60.000 bis 65.000 Bohrmetern – im Bereich von ungefähr 2,7 Mio. Unzen Gold liegen dürfte. (Wobei er allerdings betont, dass er nicht erwartet, dass dafür zur neuen Schätzung schon ausreichend Bohrungen dem Standard NI 43-101 entsprechen werden.)

Auch was den Abbau, die Infrastruktur und damit die Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte angeht, sind nach Ansicht von Herrn Taylor die Aussichten für Bonterra positiv. Insgesamt betrachtet er die Tatsache, dass die Bonterra-Aktie seit 2016 nicht viel gestiegen ist, obwohl das Unternehmen so viel erreicht habe, als gute Möglichkeit, die Papiere zu akkumulieren. Da in den kommenden Wochen und Monaten zahlreiche Bohrergebnisse und später dann eine vermutlich wesentlich größere Ressource anstehen würden, ohne dass Bonterra dafür neues Geld aufnehmen müsse, sollten Anleger nach Ansicht des Experten der Aktie gesteigerte Aufmerksamkeit schenken und einige Aktien einsammeln, solange das zum Jahresende übliche Tax-Loss-Selling andauere.





