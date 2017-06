Exotic-Update: Volkswagen

In zehn Tagen ist Bewertungstag beim StayHigh-Optionsschein auf Volkswagen (WKN SE94KQ), welchen wir Ihnen Mitte April im "Exotic-Trader" vorgestellt haben. Der Schein notiert aktuell mit 23 Prozent im Plus und somit nahe am maximalen Auszahlungsbetrag von 10 Euro. Eine Gewinnmitnahme kann demnach schon jetzt in Erwägung gezogen werden.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):