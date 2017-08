Exotic-Update: DAX

In zehn Tagen ist Bewertungstag beim Inline-Optionsschein auf den DAX (WKN SC2J9Q), welchen wir Ihnen Anfang Juli vorgestellt haben. Der Schein konnte seitdem um 16 Prozent steigen. Da der Schein aktuell via Briefkurs sehr nahe am maximalen Auszahlungsbetrag notiert, kann eine vorzeitige Gewinnmitnahme erwogen werden.

DAX (Tageschart in Punkten):