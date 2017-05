Exotic-Update: Brent-Öl

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Unsere vor zwei Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN SC2J10 auf einen Ölpreis der Sorte Brent Crude zwischen 44 und 62 US-Dollar zu setzen, befindet sich bereits im Gewinn. An der Börse Stuttgart schloss der Inline-Optionsschein mit einer Laufzeit bis 14.07.2017 gestern zum Geldkurs von 8,66 Euro und lag mit 7,3 Prozent im Plus. Dabei bewegte sich der Ölpreis zuletzt weiterhin zwischen 46 und 59 US-Dollar. Bis zur unteren Schwelle haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 8,23 Euro oder 15,7 Prozent. Nach oben sind es 9,77 Euro oder 18,7 Prozent. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in dieser Position bis zum Laufzeitende in rund sechs Wochen investiert bleiben möchte, kann zur Vermeidung eines Knockouts die folgende Absicherung beachten: Wenn der Ölpreis unter 45,66 US-Dollar fällt oder über 59,24 US-Dollar steigt, kann der vorzeitige Ausstieg erwogen werden.

Brent Future (Tageschart in US-Dollar):