Exotic-Update: BMW

Seitwärts bewegte sich die Aktie der im DAX notierten BMW in den vergangenen Wochen. Vor vier Wochen haben wir Ihnen im "Exotic-Trader" einen StayHigh-Optionsschein auf BMW (WKN SC1Z7G) vorgestellt. Dieser konnte seitdem um 19 Prozent klettern. Da der Kurs des Scheins nun relativ nahe am maximalen Auszahlungsbetrag von 10 Euro notiert, sollte schon jetzt eine Gewinnmitnahme in Erwägung gezogen werden.

BMW (Tageschart in Euro):