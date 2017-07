Exotic-Update: Apple

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In einer Konsolidierungsphase befindet sich aktuell die Aktie von Apple. Das Papier des IT-Giganten aus Cupertino, Kalifornien, verharrte in den vergangenen Juni-Wochen in einer Seitwärtsbewegung. Vor drei Wochen haben wir Ihnen im "Exotic-Trader" einen Inline-Optionsschein auf Apple (WKN SC16ZY) vorgestellt. Dieser konnte seitdem um 9 Prozent steigen.

Apple (Tageschart in US-Dollar):