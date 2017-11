Exotic-Trader-Update: Deutsche Telekom

Die beabsichtigte milliardenschwere Mobilfunk-Hochzeit der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint ist laut Medienberichten vorerst gescheitert. Man habe sich nicht über die Rahmenbedingungen einer Fusion einigen können. Diese Nachricht zog die Aktie der Deutschen Telekom am gestrigen Montag nach unten. Der von uns am vergangenen Dienstag vorgestellte StayHigh-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN SC1SU0) notiert aktuell unter Vorstellungsniveau, bleibt aber für risikofreudige Anleger durchaus interessant. Erst wenn die Aktie der Deutschen Telekom unter das aktuelle Jahrestief bei 14,81 Euro fallen sollte, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.

Deutsche Telekom (in Euro) Tendenz: