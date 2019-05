Exklusive Trading-Tipps mit Einstiegs- und Zielkursen!

RuMaS Trading-Tipps: Die Gewinner-Strategie!

Unsere Trading-Strategie beruht darauf, dass wir einen eingeschlagenen Trend nutzen. Das Konzept ist darauf aufgebaut, dass wir Verluste möglichst vermeiden oder mindestens gering halten und auch kleine Gewinne mitnehmen. RuMaS Trading-Tipps sind auch für Anfänger geeignet, denn wir nennen exakte Einstiegskurse und schlagen in den meisten Fällen einen Stoppkurs vor. Natürlich gibt es auch Wochen, in denen nur wenige Aktien die vorgeschlagenen Einstiegskurse erreichen. Der große Vorteil daran ist aber, dass Sie in diesem Fall auch nichts verlieren können. Erfolgreiche Trading-Strategien sind immer so aufgebaut, dass die Verluste strikt begrenzt werden.

Wenn auch Sie von unseren Trading-Tipps und dem Express-Service profitieren wollen, können Sie diese wertvollen Börseninformationen einfach hier abonnieren.

Super Super Schnäppchen!

Auf vielfachen Wunsch bieten wir ab sofort unsere beliebten Premium-Angebote RuMaS Express-Service und RuMaS Trading-Tipps auch mit einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Sie sparen bis zu 60 Euro und Neukunden erhalten noch einen satten Rabatt auf die Kombi bis zum 15. Mai 2019 obendrauf!

Wenn Sie wissen möchten, bei welche Aktien wir jetzt die Gewinne kassieren würden und welche Neuaufnahmen wir unseren Abonnenten in der kommenden Handelswoche präsentieren, müssen Sie nur die RuMaS Trading-Tipps abonnieren.

Das sind unsere Trading-Tipps-Gewinner mit dem max. Gesamtgewinn:

Apple (gesamt + 33,85%), Alibaba (gesamt + 36,99%), Canopy Growth (gesamt + 14,61%), Bechtle (gesamt + 9,40%), Carl Zeiss Meditec (gesamt + 18,47%), Wirecard (gesamt + 26,24%), Commerzbank + 6,51%, QSC + 2,55%, Nio (gesamt + 5,30%), Rocket Internet (gesamt + 5,58%), Airbus + 2,89%, Rib Software (gesamt + 7,34%), SLM Solutions + 16,63%

Wir haben eine sehr hohe, ja sogar außerordentlich hohe Erfolgsquote mit unserer Trading-Strategie mit Einstiegskursen. Trotzdem kann nicht jeder Trade ein Volltreffer werden. Wenn das so wäre, könnten wir unsere Preise für die Premium-Angebote mindestens verzehnfachen!

RuMaS Trading-Tipps sind zum Schnäppchenpreis zu bekommen!

Wenn Sie sich bei den Angeboten für Börsentipps auskennen, wissen Sie, wie viel Sie für seriöse Börsentipps normalerweise ausgeben müssen. Vielfach werden pro Woche für vielleicht einen oder zwei Vorschläge zum Kauf einer Aktie etwa 20,00 Euro bis 50,00 Euro verlangt. Wenn Sie unsere Trading-Tipps abonnieren, bekommen Sie bei einer Laufzeit von 6 Monaten jede Woche eine Trading-Liste mit einer unterschiedlichen Anzahl von Vorschlägen, die in den letzten Monaten überwiegend aus mindestens 10 Aktien bestand. Diese Trading-Tipps kosten Sie ganze 20,00 Euro pro Monat. Sie können zwischen einem Test-Abo mit 2 Ausgaben bis zu einem Sechs-Monats-Abonnement frei wählen. Wenn Sie Abonnent der Trading-Tipps sind, können Sie zusätzlich den RuMaS Express-Service zum Vorzugspreis abonnieren. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass Sie unsere Marktberichte bereits vor der Veröffentlichung erhalten und mit Ihrer Order noch am Abend in der ersten Reihe sitzen. Im Express-Service finden Sie zu allen Veröffentlichungen unsere Einschätzung, die meist auch Einstiegskurse und Stoppkurse enthält. Dadurch verpassen Sie auch im Wochenverlauf nichts!