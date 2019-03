Exit vom Brexit?

Finanztrends Video zu



mehr >

Dominierendes Thema diese Woche: Der Abstimmungsmarathon des britischen Parlaments bezüglich des Austritts aus der Europäischen Union. Zu Wochenbeginn sandten die britische Premierministerin May und die EU noch positive Signale aus. Gerade rechtzeitig vor der ersten anberaumten Abstimmung über den Austrittsvertrag hatten sie sich auf eine mögliche Lösung beim „Backstop“ verständigt. Am Dienstag lehnte das britische Parlament den ausgehandelten Vertrag jedoch ab. Bei der zweiten Abstimmung am Mittwoch sprach sich das Abgeordnetenhaus dann gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen aus, weswegen am Donnerstag im Zuge einer erneuten Abstimmung eine Verschiebung des Austritts beschlossen wurde. Ob die EU einem solchen Fristaufschub ohne weiteres zustimmt, bleibt allerdings offen. Die Anleger im Anleihenhandel warteten vornehmlich ab. Britische Staatsanleihen waren kaum gefragt, lediglich Unternehmensanleihen generierten kleinere Umsätze. Das britische Pfund kletterte zudem ab der Wochenmitte etwas nach oben. Alles in allem zeigte sich eine gewisse Skepsis und Ratlosigkeit der Anleger ob der fehlenden Anreize und Fortschritte beim britischen EU-Austritt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.