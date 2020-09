Excellon Resources erwartet positiven Cashflow aus seiner Platosa-Mine

Vom Gang an die NYSE verspricht sich Excellon Resources Inc. (TSX: EXN; FRA: E4X1) wie gestern berichtet in erster Linie eine Verbesserung der Handelbarkeit der Aktie und leichteren Zugang zu Wachstumskapital. So genannte Exchange Traded Funds (ETFs) dürften hierbei mittelbar eine wichtige Rolle spielen.



Professionelle Beobachter erwarten, dass vor allem das ISHARES MSCI GLOBAL SILVER AND METALS ETF eine Position in Excellon aufbauen könnte. Bei höherer Bewertung könnte Excellon schließlich auch auf den Radar des VANECK VECTORS ETF TRUST JR GOLD MINERS kommen. Da Excellon mit dem Kilgore-Projekt in Idaho ein prominentes Goldprojekt besitzt, stünde einer Aufnahme inhaltlich nichts im Wege. Van Eck gehört heute bereits zu den Aktionären von Excellon.



Starke Produktionszahlen aus Mexiko



Unterdessen meldet sich Excellon aus der COVID-Zwangspause mit starken Produktionszahlen in seinen mexikanischen Betrieben zurück. Der Bergbau war dort bereits Mitte Juni dieses Jahres wieder aufgenommen worden. Angesichts des aktuellen Zehnjahreshochs für Silber und erfolgreicher Kostensenkung erwartet Excellon ein gutes Betriebsergebnis.





"Wir haben im Juli nach der Wiederinbetriebnahme der Platosa-Mine Mitte Juni eine starke Produktion festgestellt, und dieser Trend setzte sich im August fort", sagte Brendan Cahill, President & CEO. "Die Kostensenkungsmaßnahmen, die wir im zweiten Quartal umgesetzt haben, liefern Ergebnisse sogar noch vor dem bevorstehenden Wechsel zu einem privaten Stromversorger. Die Untergrundexploration auf Platosa wurde wieder aufgenommen, und wir sind im Begriff, die Oberflächenbohrungen bei potenziellen Erweiterungen der Ressource Platosa und den Zielen Jaboncillo und PDN nördlich der Mine wieder aufzunehmen. Da die Silberpreise auf 10-Jahres-Höchstständen liegen, erwarten wir für die Zukunft einen positiven Cashflow aus unserem Betrieb Platosa".Offenbar greifen die Kostensenkungsmaßnahmen bei Platosa. Dazu zählten Einschnitte bei der Belegschaft, Änderungen der Schichtpläne und Abbaumethoden sowie die Neuverhandlung der Behandlungskosten für Zinkkonzentrate. Die Änderungen der Schichtpläne führten trotz des Personalabbaus zu einem produktiveren Betrieb; als Folge davon profitiert das Unternehmen weiterhin von niedrigeren Betriebskosten und höheren Rohstoffpreisen. Es wird erwartet, dass die Umstellung auf einen privaten Stromversorger im dritten Quartal abgeschlossen wird, wobei weitere Reduzierungen der Betriebskosten im vierten Quartal erwartet werden.Bislang hat COVID-19 keine wesentlichen Auswirkungen auf die Produktion oder den Versand von Konzentrat aus einem der Betriebe des Unternehmens gehabt. Darüber hinaus gab es keine nennenswerte Unterbrechung der Versorgungskette der Betriebe des Unternehmens. Excellon überwacht und implementiert weiterhin Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, um potenzielle Auswirkungen der Pandemie, die in seinen Betrieben, bei der Beschaffung und bei kommerziellen Aktivitäten auftreten könnten, zu mildern und so weit wie möglich zu minimieren.