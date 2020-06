Excellon Resources: Helmhotz-Institut neuer Silver City-Partner in Sachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die kanadische Bergbaugesellschaft Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, FRA: E4X1) und das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie ("HIF") wollen künftig als Partner zusammenarbeiten. Die Parteien haben soeben eine Vereinbarung für Forschung und Entwicklung (F&E) unterzeichnet, von der sich beide einen neuen Blick auf die reichen Silbervorkommen rund um die „Silberstadt“ Freiberg, direkt vor der Haustür des HIF, erhoffen. Excellon hat Ende vergangenen Jahres bei Bräunsdorf, nordwestlich von Freiberg, die Explorationslizenz für ein 164 Quadratkilometer großes Gebiet erworben, das historisch für seinen Reichtum an Silber bekannt ist. Die Geschichte des Bergbaus reicht bis zu 750 Jahre zurück.



Der Stadt Freiberg und ihrer Bergbau Universität zu Ehren hat Excellon das Projekt „Silver City-Projekt“ getauft. Wie berichtet (https://goldinvest.de/aus-der-redaktion/193-excellon-resources-inc/3584-excellon-resources-zielt-mit-neuer-strategie-auf-institutionelle-anleger), plant Excellon als erstes Unternehmen nach rund 150 Jahren Unterbrechung die örtlichen Silbervorkommen durch Bohrungen zu testen. Excellon wird dem HIF Daten und Bohrkernproben aus dem Silver City-Projekt zur Verfügung stellen, anhand derer das HIF seine hochmodernen Explorationstechnologien in Echtzeit testen kann, einschließlich der Hyperspektralanalyse von Bohrkernen.



Modernste Methoden sollen neuen Blick auf Sachsens Silberschätze ermöglichen



"Dieses F&E-Abkommen bringt die Explorationstechnologien der Zukunft mit dem historischen Mineralienreichtum Sachsens in Einklang", erklärte Brendan Cahill, Präsident und CEO von Excellon. "Auf dem Silver City Project hat bis in die 1870er Jahre über einen Zeitraum von 750 Jahren hinweg hochgradige Silberproduktion gegeben. Dennoch war bis 2019 noch nie mit Mitteln moderner Exploration nach Edelmetallen gesucht worden. Wir haben nun die Gelegenheit, die modernsten Technologien einzusetzen, wenn die Exploration beginnt. Diese Vereinbarung spiegelt auch den Reichtum an Wissen und technischem Know-how in Freiberg wider, nur wenige Kilometer vom Projekt entfernt. Wir fühlen uns geehrt, mit der HIF zusammenzuarbeiten, um Silver City in den kommenden Jahren voranzubringen".





Jens Gutzmer, Gründungsdirektor der HIF, fügte hinzu: "Wir freuen uns über diese strategische Zusammenarbeit mit Excellon Resources und mit der Gruppe für Mineralsystemanalyse der TU Bergakademie Freiberg im Rahmen des Silver City-Projekts. Als Wirtschaftsgeologe bin ich absolut begeistert von der Gelegenheit, das Edelmetallpotenzial zu testen und unser Verständnis der Mineralisierung im Weltklassebezirk Freiberg zu erweitern.“

Abbildung 1: Die historischen Daten dokumentieren extrem hochgradige Silbervererzung in schmalen Erzgängen von bis zu 3,5 Kilogramm pro Tonne.

Abbildung 2: Die ehemalige Silbermine Bräunsdorf wird das erste Bohrziel von Excellon sein. Dort sind historische Erzgänge mit bis zu 2,5 Metern Mächtigkeit und 900 g/t bis 2.500 g/t Silber dokumentiert.



Ziele des Hemholtz-Instituts Freiberg



Das HIF verfolgt das Ziel, innovative Technologien für die Wirtschaft zu entwickeln, damit mineralische und metallhaltige Rohstoffe verfügbar gemacht, effizienter genutzt und umweltfreundlich recycelt werden können. HIF wurde 2011 von der Bundesregierung im Rahmen ihrer nationalen Rohstoffstrategie ins Leben gerufen. Das Institut ist ein Bestandteil des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf und arbeitet eng mit der TU Bergakademie Freiberg zusammen (Universität Freiberg). Das HIF ist ein Kernmitglied des europäischen EIT-Rohstoffnetzwerks und hat entscheidend zu dessen Aufbau beigetragen.



Excellon bereitet derzeit den Beginn des allerersten Bohrprogramms für Edelmetalle auf dem 164 Quadratkilometer großen Silbergebiet vor. Das Silver City Projekt befindet sich innerhalb eines großen, hochgradigen epithermalen Systems und kann auf eine lange Bergbaugeschichte zurückblicken, die bis ins zwölfte Jahrhundert zurückreicht.



Weitere Einzelheiten zu den Grundstücken von Excellon finden Sie unter www.excellonresources.com und in deutscher Sprache unter https://goldinvest.de/unternehmensprofile/excellon-resources-inc. Zum Silver City Projekt selbst siehe: http://www.excellonresources.com/_resources/pdf/Silver-City-April-2020.pdf





