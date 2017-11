Evotec – von Schwankungen profitieren

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die zurückliegende Woche fiel recht durchwachsen aus und war von Unternehmensmeldungen geprägt. Der zweite große Einflussfaktor war der US-Dollar. Nach Einschätzung von Harald Weygand vonim Gespräch mit HypoVereinsbank onemarkets auf der WoT, könnte der Wechselkurs die Märkte auch in den nächsten Handelstagen in Schach halten. Evotec sah sich in der abgelaufenen Woche weiterhin deutlichen Schwankungen unterworfen. Profitieren Sie davon mit unserem Evotec-Discountermit 25 Prozent Renditechance. Für mutige Trader haben wir den sehr spekulativen Turbo-Bullin unserer

Der Datenregen neigt sich derweil gen Ende. Investoren werden sich nächste Woche somit wieder verstärkt auf Wirtschaftsdaten und die Koalitionsgespräche konzentrieren. Charttechniker sollten die DAX®-Level 12.900 und 13.170 Punkte im Auge behalten.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche fielen vor allem die beiden Bankwerte Commerzbank und Deutsche Bank sowie RWE auf. Biotechwerte wie Evotec und Medigene zeigten zudem deutliche Schwankungen. Diese Titel sollten Anleger also auch morgen auf dem Radar behalten.

In der kommenden Woche werden unter anderem HP und Tele Columbus Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. ThyssenKrupp lädt zur Bilanzpressekonferenz.

Wichtige Termine

22.11.: USA – Auftragseingang Langlebige Güter, Oktober

22.11.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 18. November

22.11.: USA – US-Notenbank veröffentlicht Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses von 31. Okt./ 1. Nov

22.11.: Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, November

23.11.: Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für November,

23.11.: Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für November

24.11.: USA – verkürzter Handel in den USA

24.11.: Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, November

Quelle: Onemarkets, eigene Recherche