Evotec - starkes Comeback

In unserem neuen Turbo-Depot nehmen wir bei der WKN GA3ZK5 auf Evotec zu 0,39 Euro die Gewinne mit. In vier Tagen notiert der Turbo rund 33 Prozent im Plus – Ziel erfüllt. Unser Depot notiert damit zweistellig im Plus. Dort konzentrieren wir uns auf kurzfristige und spekulative Trades, während wir in unserem Videonewsletter ja eher mittelfristig ausgerichtet sind. Ab September gibt’s das Depot und damit jeden Trade im neuen Dienst in ihr Postfach.

Unser Beitrag der vergangenen Woche:

Liebe Leser, 25% Absturz in der Evotec seit Mittwoch, die Aktie um 11.30 Uhr am Donnerstag bei 19,43 Euro. Klar überzogen aus unserer Sicht. Wir empfehlen im Turbo-Bereich – Kauf WKN GA3ZK5 zu 0,27 Euro. Ziel: 0,45 Euro bis Mitte September. Anzahl – 2.500 Stück wandern in unser Turbo-Depot.